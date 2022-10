Markus Lohen mielipidekirjoitus: "Kustannukset sodasta ovat eurooppalaisille isot, mutta kalliimmaksi tulisi yhtenäisyytemme ja turvallisuutemme romuttuminen"

Venäjä rikkoo sotatoimillaan kansainvälistä oikeutta ja Euroopan turvallisuutta. Emme saa turtua sodan kauheuksille. Suomen tulee olla järkähtämätön osa Venäjän toimet torjuvaa länsiyhteisöä. Putinin sotapolitiikalle tai propagandalle ei tule antaa tilaa.

Keskusta on tuominnut alusta asti Venäjän sotatoimet ja edistänyt Nato-jäsenyyttä, puolustuskykyämme ja Ukrainan auttamista. Tälle linjalle on eduskuntaryhmämme ja puoluevaltuustomme yksimielinen tuki.

Annan kiitosta sekä oikealle että vasemmalle. Peräti 188 kansanedustajaa äänesti puolustusliittoon liittymisen puolesta. Some-aikakaudellakin yhtenäisyys on mahdollista.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen johdolla Ukrainalle on järjestetty aseapua. Hallitus ja tasavallan presidentti ovat hoitaneet Nato-prosessia. Hallitus on osoittanut suuret määrät euroja puolustuksen, rajaturvallisuuden sekä huoltovarmuuden vahvistamiseen.

Venäjä pyrkii horjuttamaan yhtenäisyyttämme sekoittamalla Euroopan energiamarkkinat ja järjestämällä polttoaineen, sähkön ja muiden hintojen rajun nousun. Kotimaan päätöksillämme, perheiden tukemisella, sähkön ALV:n alentamisella, työmatkavähennyksellä ja monella muulla, yritämme pitää kaikki mukana.

Kaikkea ei näillä päätöksillä ratkaista. Meidän on pystyttävä parempaan ja edistettävä Euroopan tasoisia ratkaisuja, jotta sähkömarkkinat saadaan normalisoitua ja hinnat laskuun.

Kustannukset sodasta ovat eurooppalaisille isot, mutta kalliimmaksi tulisi yhtenäisyytemme ja turvallisuutemme romuttuminen. Se uhkaisi Suomenkin itsenäisyyttä.

Suomea auttaa viimeiset 20 vuotta harjoitettu energiapolitiikka. Kotimaisen uusiutuvan energian osuutta on nostettu, hiiltä, öljyä ja kaasua on vähennetty. Biotalouden, risupakettien ja ydinvoiman pilkkaaminen on ohi. Tätä linjaa on syytä vahvistaa entisestään.

kansanedustaja

Suomen Keskustan varapuheenjohtaja