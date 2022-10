Eilan pläjäykset -blogissa kirjallisuuden tuore Nobel-voittaja Annie Ernaux – Vastikään suomennetuista kolmesta kirjasta saa "mielenkiintoinen pikakelauksen maailman muuttumisesta"

Annie Ernaux: Vuodet. Suomentanut Lotta Toivanen. Gummerus. 215 s. Annie Ernaux: Isästä / Äidistä. Suomentanut Lotta Toivanen. Gummerus. 152 s.

Tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinnon saanutta ranskalaista kirjailijaa Annie Ernauxia on alettu suomentaa vasta äskettäin. Vuonna 2008 ilmestynyt omaelämäkerrallinen Vuodet saatiin suomeksi 2021. Tänä vuonna ilmestyi suomeksi yhteisteos, jossa ovat vuonna 1983 ilmestynyt Isästä ja 1987 ilmestynyt Äidistä. Innolla odotan lisää suomennoksia.

Vanhemmistaan kirjoittaessaan kirjailija oli 43- ja 48-vuotias. Kirjailija on nyt 82-vuotias, joten Vuodet-teoksesta puuttuu pitkä pätkä elettyä elämää. Sen lopussa hän toteaa: tuo olen minä, 68 vuotta. Hän ei näe itseään erilaisena kuin 45-50-vuotiaat, vaikka he näkevät hänet vanhana, ihan niin kuin hän näkee 80-vuotiaan. Oman iän mieltäminen on siis suhteellista. Vuodet-teosta kirjoittaessaan Ernaux sanoo oivaltaneensa, että on vain yksi elämä. "Iän karttuessa me muutuimme iättömiksi.”

Ernauxin kieltä on nautinnollista lukea. Suomennos on siis hyvä. Kieli on lyhyttä, eleetöntä, mutta elävää, konkreettista. Kikkailua ei ole. Se luo selkeitä mielikuvia ajasta ja henkilöistä. "Ei siinä maailmassa leikitelty sanoilla".

Hän kirjoittaa tavallaan kevyesti, myös itseironisesti, mutta äärimmäisen vakavaa asiaa. ”Romaania isästä ei voinut kirjoittaa, koska itse oli ollut siinä mukana. Ei mitään lyyristä. Pelkistetty tyyli sujuu luonnostaan”, kirjoittaa hän teoksessaan Isästä.

”Ehkä kirjoitan juuri siksi, että meillä ei enää ollut toisillemme mitään sanottavaa”, sanoo kirjailija samassa teoksessa.

Äidistä-teos ”ei ole elämäkerta eikä tietysti romaanikaan, ehkä jotain kirjallisuuden, sosiologian ja historian väliltä”. Äidistä hän poikkeilee isään ja päinvastoin. Pakkokin on, onhan kyse avioparin elämästä, samasta sosiaalisesta ympäristöstä. Asioiden toistumista ei voi välttää. Kun kirjoittaa vanhemmista, tulee väistämättä kirjoittaneeksi myös itsestä.

”Muisti yhdistää vainajat eläviin, todelliset ihmiset kuviteltuihin, unikuvat historiaan”, kirjoittaa Ernaux Isästä-teoksessa. Siellä täällä hän antaa selityksiä kirjoittamiselleen. Vuodet-teoksen lopussa hän sanoo haluavansa pelastaa jotakin ajasta, jonne emme enää koskaan pääse. Isästä-teoksessa hän kertoo yrittävänsä hahmottaa taustoja ja haluavansa päästä ulos omakohtaisten muistojen pimeästä yksinäisyydestä. Äidistä-teoksessa on teksti: ”kaikkein totuudenmukaisin sijoittuu kaiketi perheen ja yhteiskunnan, myytin ja historian yhtymäkohtaan.” Ernaux hakee totuutta, jonka vain sanoilla voi tavoittaa.

Ernaux kirjoittaa paljon yhteiskunnasta. Kaikkien kolmen kirjan lukemisella saa mielenkiintoinen pikakelauksen maailman muuttumisesta. Samoihin aikoihin syntyneet voivat lukea kirjoja kuin oman aikansa maailmaa, vaikka kirjailija katseleekin sitä Ranskasta käsin.

Kumpikin ”vanhemmista”-kirjoista alkaa kuolemasta. Isä on kotona, äiti sairaalassa. Kirjat myös päättyvät kuoleman kuvauksiin. Monen lukijan on helppo samaistua tapahtumiin. Isä on lähtöisin maatalosta, mutta sotaväen jälkeen hän meni tehtaaseen. Äiti oli tehtaassa töissä, mikä oli sivistynyttä verrattuna navetoissa työskenteleviin maalaistyttöihin. He perustivat kahvila-puodin, jonka yhteydessä oli asunto. ”Me ei oltu kaikkein surkeimpia.” Äidillä oli jatkuva pelko elämisestä yli varojen. Vaikka elämä vähitellen parani, kytkös köyhyyteen säilyi. ”Hääkuvassa kumpikaan ei hymyile”.

Kirjojen elämä on monen tämän lukijan vanhempien elämää. Johtoajatus oli: ei pidä luulla itsestään liikoja. Äidillä oli pakkomielle siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Molemmat tuttua monelle meistä. Äiti halusi oppia etiketin, trendit, uutuudet, merkittävien kirjailijoiden nimet, uutuuselokuvat, puiston kukkien nimet. Isä oli mikä oli, työläinen. Ja hyvin tietoinen siitä. ”Äiti iskosti minuun syvän arvottomuuden tunteen”, kirjoittaa Ernaux.

”Täytän pian viisikymmentä, minun olisi jo aika tutustua itseeni” kirjoittaa Ernaux kirjassa Vuodet. Hän itse sanoo kirjan olevan persoonaton elämäkerta. ”Suvun kertomus ja yhteiskunnallinen kertomus ovat yksi ja sama asia.” Kirjailija siis rohkaisee meitä ajattelemaan, että jokaisen perheen historia on tärkeä, ei vain merkkihenkilöiden.

Vuodet-teoksen tyyli on tavallisuudesta poikkeava, siinä on paljon luettelointia. Se on tehokasta. Elämäkertamuotona se on poikkeava myös hän- ja me-muotojen käytön vuoksi, joskus puhutaan myös naisesta. Viehättävää on, että kirjailija esittelee siellä täällä valokuvia, joissa hän itse on. On ”kuvia jotka kerran tulevat haihtumaan.” Myös kaitafilmejä, ”sanoja, jotka unohtuvat.” Näistä, kuten ruokavieraiden ja sukutapaamisten muistikuvistakin aukeaa aina myös yhteiskunta. ”Heidän kuvauksissaan menneisyys oli pelkkää sotaa ja nälkää.”

Vuodet-teoksessa on huima määrä yksityiskohtaista yhteiskunnallista historiatietoa: sota, Ranskan omistama Afrikka, Algeria, ruoka, vaatteet, koulu, siirtolaistulva, maaltamuutto, Vietnam, Beatlesit, vauvaongelmat, opettajan työ, Kafka, Dostojevski, elokuvat, mielenosoitukset, kulutusyhteiskunta, lähiönuoret, ero, pommi-iskut, omistusasunnot, glasnost, Berliinin muuri, aids, matkapuhelin, Venäjä ja Putin, kaksoistornit. Siis kaikki. Myös muistikuvat päivittäisistä tavoista, miten ”temmotaan tavaroita, paukutellaan ovia”.

Kirjailija siirtyilee sujuvasti yleisestä yksityiseen ja päinvastoin. ”Yhteiskunnassa arvostettiin enemmän pariskuntia kuin yksineläjiä, niinpä me rakastuimme entistä päättäväisemmin, ja kun varmat päivät hetkeksi unohtuivat, huomasimme olevamme naimisissa ja pian jo vanhempia.”

Tämä on kirjoitettu siirtymässä nuoruudesta aikuisuuteen. Seikkailunhalu tyrehtyy. Tulevat lainat, kotien sisustamiset, vanhempien ohjeetkin taas kelpaavat. Oli hienoa olla rouva ja omata uusi sukunimi. ”Nuoret naiset olivat ajatelleet, etteivät ikinä haluaisi muistuttaa äitejään, mutta siinä he nyt jatkoivat samaa rataa.”

Vuodet-teoksen lopussa on aistittavissa jonkinlaista alakuloa. Putkahteleehan se esiin jo Isästä / Äidistä -teoksissa. Alakulo nousee syyskuun 11. päivän jälkeisessä analyysissä maailmasta. Levottomuus ja ahdistavuus lisääntyvät. Pysyvää on vain sään kiinnostavuus. Lopussa on listaus kirjailijan suurista elämänkokemuksista, kuin osoituksina iäkkäämmille lukijoille: mietipä sinäkin! Vanhana katoaa tunne tulevaisuudesta. ”Hän tutkii sisintään vain löytääkseen sieltä koko maailman.”