Tein viikko sitten uutista asuntomarkkinoista, jotka ovat hiljentyneet maailman tapahtumien ansiosta. Juttua tehdessäni muistelin 1990-alun lamaa, joka muun muassa hyydytti asuntomarkkinat ja jätti monet kahden asunnon loukkuun. Taisin mainita ääneen, että tuskinpa tällaista enää tapahtuu, ei tuosta niin kauaa ole. Kyllä me vielä muistamme.

Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroosin syntymäpäivähaastattelu aukaisikin muistojen padot, ja kiukkuinen palaute täytti somekanavat. Kolme vuosikymmentä sitten suomalaiset kokivat maamme historian pahimman talouskriisin sodan jälkeen. Somepalautteessa nousivat esille asuntojen pakkomyynnit, järkyttävän korkeat korot, massatyöttömyys, konkurssit sekä pahimpana yrittäjien itsemurhat. Ja sitten ne kahden asunnon loukut ja velkoja taanneet läheiset. Heidän velkavankeutensa jatkui pahimmillaan jopa elinikäisenä ulosottona. Osa pääsi velkasaneeraukseen.

Silkkaa sattumaa varmaan, mutta valtakunnan ykköslehti Helsingin Sanomat kertoi viikonvaihteessa myös kahden asunnon loukkuun jääneestä miehestä. Kesältä löytyi vastaava artikkeli, jossa oli kuitenkin vielä onnellinen loppu. Loukkuun jäänyt sai kun saikin toisen asuntonsa myytyä.

Läheltä liippasi asuntoloukku omaakin perhettä reilu kolmekymmentä vuotta sitten. Ostimme omakotitalon, vaikka kerrostalo-osake oli myymättä. Asuntovälittäjä vakuutti, että kaksio tekisi kauppansa viikossa. No, ei ihan tehnyt, mutta myytiin se kuukauden sisään. Kaksi vuotta myöhemmin kollega teki vastaavanlaiset talokaupat ja jämähti kahden asunnon omistajaksi.

Onnettomia asuntoahdinkoon joutuneita syyllistettiin, mutta syytä oli yhtä lailla pankeissa ja asuntovälittäjissä. Asuntojen hinnat nousivat rajusti laman alla, sillä pääomamarkkinoiden vapauttaminen pani pankit suorastaan tyrkyttämään velkarahaa. Kun kupla puhkesi, romahtivat hinnat eikä edes asunnon myynti aina riittänyt hoitamaan ihmisparkojen velkataakkaa. Korot huitelivat pahimmillaan viidessätoista prosentissa.

Asuntokauppa on yksi ihmiselon merkittävimmistä päätöksistä. Nuorilla siitä ei ole kokemusta. Muistan kuin eilisen, kuinka talokauppoja allekirjoittaessani pähkäilin, että pankeilla ja asuntovälittäjillä on enemmän tietoa kuin meillä. Pakkohan näihin kahteen tahoon oli luottaa No, ei olisi ollut pakko, mutta luotimme – laman kynnyksellä.

Historia toistaa itseään, tavataan sanoa. Niin näyttäisi käyvän, ellei nyt paineta jarrua.