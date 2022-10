Suomen maakunnalliset hyvinvointialueet aloittavat vuodenvaihteessa rahapula niskassaan. Esillä olleiden tietojen mukaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alijäämä on ensi vuonna noin 20 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaan 140-160 miljoonaa euroa.

Keski-Pohjanmaalla aluehallitus on linjannut, että alustavasta budjettiluonnoksesta on karsittava 10 miljoonaa ennen kuin varsinainen talousarvio voidaan hyväksyä. Pohjois-Pohjanmaalla aluehallitus esittää palveluiden järjestämissuunnitelmassa 20 miljoonan euron säästöjä. Loput aiotaan "kattaa" alijäämällä ei jo etukäteen tieten tahtoen tappiota tehden.

Aiemmin esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Soite ja kunnat väänsivät kättä kustannuksista. Tulevissa hyvinvointialueissa keskustelukumppaneita ovat valtio, tarkemmin sanottuna valtiovarainministeriö sekä hyvinvointialueet. Kunnat voivat lausua mielipiteensä, mutta päätöksiä ne eivät tulevaisuudessa tee. Kuntalaisten nyt asetettava toiveensa hyvinvointialueen vaaleilla valitsemiinsa edustajiin ja eduskuntavaaleissa valitsemiinsa kansanedustajiin.

Perusteltua on kysyä sitäkin, miksi valtiovarainministeriö on niin nuiva, että se antaa alueille vähemmän rahaa, mitä alueet ovat perustellusti sote-palveluilleen ja pelastustehtäviinsä laskeneet. Sekin on perusteltua kysyä, miten soteen käytetyt eurot riittävät nyt yhä vanhenevassa väestössä paremmin kuin aiemmin. Jos ja kun valtiovarainministeriössä tämä tiedetään, olisi kohtuullista, että ministeriössä kerrottaisiin edes esimerkkejä karsittavista palveluista. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Minna Korkiakoski-Västi kertoo tiistaina Keskipohjanmaassa (KP 11.10), että jos 10 miljoonan säästöt maakunnassa halutaan toteuttaa, palvelujen rakenteeseen on puututtava ja joistakin tavoista tuottaa palveluja on luovuttava. Juustohöylä ei riitä. Seuraavaksi Keski-Pohjanmaalla alkaakin vääntö säästöistä. Mistä ja miten säästetään? Kohteita ei ole helppo valita.

Keski-Pohjanmaalla ja Soitessa on tunnetusti väännetty pitkään ja hartaasti säästöistä. Se että kunnat ovat pois pelistä, ei lainkaan helpota säästöjen tekemistä. Jokaisen palvelun kohteessa ja jokaisella alueella käännytään nyt oman päättäjän puoleen.

