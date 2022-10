Oikaisu STT:n 6.10. julkaistuun juttuun susien kannanhoidollisesta metsästyksestä

Oikaisu STT:n 6.10. politiikan juttuun otsikolla "Susien kannanhoidollinen metsästys on jälleen ministeriön pöydällä". Jutussa kerrottiin, että Luonnonvarakeskuksesta (Luke) on arvioitu, että geneettisesti pienin elinvoimainen populaatio asettuu millä tahansa laskutavalla reiluun 500 suteen. Täsmällisempi muotoilu on, että geneettisesti pienin elinvoimainen populaatio asettuu millä tahansa laskutavalla vähintään reiluun 500 suteen.

Lue juttu:

Susien kannanhoidollinen metsästys on jälleen ministeriön pöydällä – Oikeusratkaisut sekä Luonnonvarakeskuksen tuoreet selvitykset johtivat uuteen harkintaan