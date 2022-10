Elokuva-arviossa uuden Mielensäpahoittajan muistelukavalkadi sekä Amsterdamin veijarikerrontaa – Kino-Keskipohjanmaassa palataan Kokkolan Kinojuhlille ja Metsurin tarinan ensi-iltaan

Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan elokuvavlogi palaa juuri ensi-iltansa saaneeseen Metsurin tarinaan. Syyskuussa Kokkolan Kinojuhlilla filmin ensiesityksessä Suomessa tekijät kertoivat erikoislaatuisen teoksen taustoista. Ohjaaja-käsikirjoittaja Mikko Myllylahti sanoi yhteistyön kuvaaja Arsen Serkisiantsin kanssa merkinneen paljon lopputulokselle. ”Toinen todellisuus puskee läpi”, avasi tekijä mystistä tarinaa. Kaurismäki-vertailut Myllylahti ymmärtää, mutta ei allekirjoita niitä.

Pääosanesittäjä Jarkko Lahti viittasi lempielokuvaansa Ihmeellinen on elämä sekä Chapliniin ja Fellinin Tien pääosanesittäjään, Giulietta Masinaan. Metsurin väkivaltakohtausten tekemisestä Lahti paljasti kiinnostavia yksityiskohtia. Rakastettu komedienne Ulla Tapaninen oli iloinen vaihteeksi toisenlaisesta roolista: ”Tämä tehtiin nyt tällä tavalla.”

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä. Ohjaus Mika Kaurismäki. Käsikirjoitus Daniela Hakulinen ja Tuomas Kyrö samannimisen romaanin pohjalta. Kuvaus Jari Mutikainen. Pääosissa Heikki Kinnunen, Kari Väänänen, Tiina Lymi. 109 min. K7. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Viimeisimmässä Mielensäpahoittaja-romaanissa Tuomas Kyrön karvareuhkasankari matkustaa omin toimin Saksaan etsimään uutta, mutta vanhaa, punaista Ford Escortia menettämänsä tilalle.

Dome Karukosken ja Tiina Lymin ohjausten jälkeen Mika Kaurismäki on, varsinkin ”hyvän mielen elokuva” Mestari Chengin vanavedessä, looginen valinta äksyn veteraanin kolmanteen valkokangasseikkailuun. Ohjaajahan valmistui ammattiinsa juuri Saksassa 1970-luvun lopulla.

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä vaikuttaa autonhakureissujuonessaan aluksi teennäiseltä. Saksantaidon puutteen aiheuttamat kommellukset escort-palveluineen tuovat harmittomaan sarjaan aiheeseen kuulumattomalla tavalla seksin ja väkivallan teemoja. Väkinäistä. Yhteydenotot Berliinissä asuvaan, veljestä ja suvusta vieraantuneeseen Tarmoon ja tämän tyttäreen tuntuvat sentimentaalisen pakkopullan pohjusteluilta.

Mikä pahinta, kolmas Mielensäpahoittaja unohtaa pitkiksi toveiksi elokuvallisen periaatteen ”näytä, äläkä kerro”. Seuraa muistelusten sarja. Heikki Kinnunen muistelee nimiosan änkyränä lapsuuttaan ja vaimoaan. Kari Väänänen muistelee Tarmo-veljenä katkeraa lähtöä kotitilalta.

Mielensäpahoittajan pojat, Iikka Forss ja Ville Tiihonen, muistelevat hekin, isäänsä ja nuoruuttaan. Muisteluun yhtyy vielä naapurikin, Silu Seppälän Kolehmainen. Sitten tapahtuu pieni ihme. Lievätkö syynä elokuvateatterin täpötäyden pikkusalin lämpö ja vieraiden ihmisten tyytyväisenä hyrisevä yhteisö, tai laskelmoivan tuotteen toinen toisensa päälle lastatut tunteenpurkaukset? Vaiko ehkä sittenkin kirjailija Tuomas Kyrön, käsikirjoittajakumppani Daniela Hakulisen ja ohjaaja Mika Kaurismäen kypsä, hyväntahtoinen viisaus, joka simppeleimmissäkin ratkaisuissa tavoittaa jotain olennaista elämänpituisesta lapsuudesta ja vanhemmuudesta?

Kohtaus saksalaisesta sairaalasta, johon sydänongelmainen Tarmo on tuotu, viimeistään paljastaa, ettei turinointi elokuvan nuotion ääressä, eikä edes yksinpuhelu, olekaan myrkkyä visuaaliseksi taidemuodoksi mielletylle filmille. Väänänen nousee koskettavassa monologissaan vanhemman kollegansa taidokkuuden rinnalle. Kinnusen bravuuri taisi sekin olla sairaalajaksossa Tiina Lymin ohjaamassa, ja tähän saakka sarjan parhaassa elokuvassa Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Lähemmässä tarkastelussa tarpeettomalta tuntunut Mielensäpahoittajan kolmas käsittely osoittautuu huolelliseksi tie-elokuvaksi. Tiivis käsikirjoitus ja ymmärtävä ohjaus, Jari Mutikaisen täyteläinen kuvaus niin Suomessa kuin Saksassa, sekä etenkin näyttelijäntyö ovat kaikki yhtä puuta - enimmäkseen.

Kompromissi ja itsensä tykö -tekeminen maistuu Samu Haberin koristeroolissa sekä hengettömässä englanninkielisessä loppulaulussa, joka ei lainkaan istu muun teoksen henkeen.

Vakoojakolmikko Christian Bale, Margot Robbie ja John David Washington Amsterdamissa. MERIE WEISMILLER WALLACE

Amsterdam. Ohjaus ja käsikirjoitus David O. Russell. Kuvaus Emmanuel Lubezki. Pääosissa Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington. 134 min. K16. Bio Rex Kokkola.

★ ★ ★ ★

Oscar-voittoisan Unelmien pelikirjan ja viisi ehdokkuutta saaneen American Hustlen jälkeen ohjaaja David O. Russellin ura on sujunut hankalammin. Suurena syynä tähän on ollut mies itse, jonka riidat näyttelijä-koomikko Lily Tomlinin kanssa I Heart Huckabeen kuvauksissa ovat Youtube-legendaa. Viimeksi hankalaksi persoonaksi miellettyä Russellia on epäilty jopa seksuaalisesta häirinnästä.

Ohjaajan uusimman elokuvan vastaanotto on ymmärrettävästi kärsinyt tästä niin suuren yleisön kuin kriitikoiden silmissä. Amsterdam on saanut keskimäärin heikot arvostelut. Syytä vieroksuntaan voi etsiä myös siitä, että aihe, tarina, henkilöt ja käsittelytapa ovat niin tavallisesta poikkeavia. Luulin itsekin meneväni katsomaan nykyajasta kertovaa filmiä, joka tapahtuisi Amsterdamissa. Sain jotain ihan muuta.

Russellin kerronnan tyylisiä filmejä tekevät yleensä Wes Andersonin ja Coenin veljesten tapaiset auteurit, elokuvanluojat. Heille sallitaan erikoisuudet ja niitä odotetaan. David O. Russellilta hyväksyttiin saman henkinen 1970-lukua ruotiva American Hustle, mutta monille amerikkalaisille Amsterdamin 1900-luvun alkuvuosikymmeniä kattava eurooppalaisuus saattaa olla liikaa.

Amsterdam on elokuvassa lähinnä päähenkilöiden ystävystymisen symboli. Upeat Margot Robbie, Christian Bale ja John David Washington muodostavat tuulella käyvän ja tuulimyllyjä vastaan hyökkäävän kärkitrion, joka kompastuu suuren salaliiton äärelle. Nämä eivät jää ainoiksi tähtinimiksi. Merkittävissä sivurooleissa Robert De Niro on taas hyvässä vedossa sekä vahvoina aisankannattajina Anya Taylor-Joy, Michael Shannon, Chris Rock, Mike Myers, Alessandro Nivola, Rami Malek ja Matthias Schoenaerts – vain muutamia mainitakseni. Amsterdam tuhlailee lahjakkuuksiaan. Silti kaikki selvästi nauttivat päästessään pieneksi osaksi vinkeää kokonaisuutta. Tähtinäyttelijöiden yhteispeli on verratonta.

Elokuvan alussa vihjaillaan uskomattoman tarinan todellisuuspohjasta ja lopussa tämän tueksi esitetään todisteitakin. 1930-luvun Yhdysvalloissa merijalkaväen kenraali Smedley Butler todellakin oli paljastavinaan bisnesmaailman salaliiton presidentti Franklin D. Rooseveltin kaatamiseksi. Butlerista tietokirjan tehnyt Jonathan M. Katz on kuitenkin äskettäin moittinut filmiä mielikuvituksesta, jolla historian alaviitettä suurennellaan liittämällä se maailmanlaajuiseksi natsien vehkeilyksi. Amerikkalaiset kun pystyvät keikuttelemaan demokratiaa ihan omin voiminkin.

Katz ei huomaa tai arvosta sitä, kuinka taitavasti ohjaaja Russell leikkii tosiasioilla ja elokuvan populistisella luonteella. Hän sekä syö kakun että säilyttää sen. Mukana on viihteeksi pahoja natsejakin, mutta samalla Amsterdam on ilmiselvä Trumpin Yhdysvaltain läpivalaisu.

Elokuva edustaa nykyisin harvinaisen pikareskin veijarikerrontaa. Siinä sivuseikkoihin pureudutaan suuremmalla antaumuksella kuin niin kutsuttuun isoon kuvaan. Sellaisena David O. Russellin filmi on nautittava, vaikka ehkä hieman liian viehättynyt omasta nokkeluudestaan. Paljon vakavammin fasistisen vallankumouksen mahdollisuutta käsitteli Philip Rothin mestarillinen romaani Salajuoni Amerikkaa vastaan sekä siitä tehty keskinkertainen tv-sarja.