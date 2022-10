Pääkirjoitus: Suomalaisten jodiryntäys kertoo huolesta, mutta lisäksi STM:n viestintäsekoilusta

Joditabletit loppuivat tiistaina useista apteekeista Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Tablettien kysyntä on kasvanut syksyn mittaan, mutta lopullinen niitti oli sosiaali- ja terveysministeriön uusi ohjeistus ja tiedottaminen.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan STM kehotti kaikkia 3–40-vuotiaita suomalaisia hankkimaan apteekista kotiinsa varastoon joditabletteja. Kun uudesta ohjeistuksesta ei tiedotettu apteekkeja, oli kaaos valmis. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut aikaan ennen näkemättömän kiinnostuksen joditablettien ostamiseen. Suosituksen päivittäminen aloitettiin helmikuussa Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Siitä lähtien joditabletteja on ostettu 4,7 miljoonaa kappaletta.

Vaikka apteekeilla on velvollisuus pitää saatavilla jodia kahden viikon tarpeisiin per alueensa asukas, eivät apteekit pysty toimimaan yllättävässä tilanteessa. Ihmisten käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Jo kevättalvella nähtiin jodin hamstraamista ja nyt olisi pitänyt pystyä arvioimaan, että STM:n uusi ohjeistus aiheuttaa ostohalukkuutta.

Erityisasiantuntija Elina Asola esitteli uuden suosituksen medialle tiistaina. Hänen mukaansa jodia suositellaan säteilyvaaratilanteessa enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville. Toisin sanoen nyt kehotettiin varautumaan. Siitä tiedotetaan erikseen, jos jodia on todella tarkoitus alkaa käyttää. Todellisessa säteilyvaaratilanteessa sisälle suojautuminen on tärkein tehtävä. STM:n näkemyksen mukaan joditabletteja on hyvä varata niihin paikkoihin, joissa vietetään pidempiä aikoja. Tällaisia ovat muun muassa yritykset ja julkiset laitokset.

Ostoryntäys kertonee siitä, että suomalaiset haluavat innokkaasti noudattaa saamiaan ohjeita ja suosituksia. Kertoo se myös ilmapiiristä. Kansainvälinen tilanne ja Venäjän läheisyys huolestuttavat. Venäjän presidentin Vladimir Putinin viimeaikaiset puheet hermostuttavat muitakin kuin suomalaisia. Jo naapurimaan presidentti vihjailee ydinaseiden käyttämisestä, ei tarvitse olla yliherkkä huolestuessaan STM:n suosituksesta.

Tiedottamiseen liittyvästä haparoinnista huolimatta on syytä luottaa siihen, että suomalaiset viranomaiset antavat oikeanlaisia toimintaohjeita häiriötilanteissa.

