Ensi- ja turvakoteja tarvitaan, kun kotiin jääminen on liian vaarallista: "Fyysistä väkivaltaa ei ole ilman henkistä väkivaltaa" – Väkivaltatyön foorumi kokoaa eri alojen ammattilaisia Kokkolaan



Kokkolan ensi- ja turvakodissa on tilaa viidelle perheelle. – Surullistahan on kun ylipäätään tarvitaan paikkoja siksi, että kotiin jääminen on liian vaarallista tai jopa mahdotonta.