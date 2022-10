Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Pehmeää ja täyteläistä syysiltoihin – "Aina tässä vaiheessa jännittää kuinka kirsikkaisia ja hapokkaita nämä pohjois-italialaiset viinit ovat"

Viiniarvio

Rossofuoco Barbera d'Asti Biologico 2020, Italia, 14,98 €

Ruoka ratkaisee aina sen mitä viiniä tulee kokeiltua ja arvioitua. Jos ruoka ei toimi viinin kanssa, arvioinnista tulee todella hankalaa. Samalla kun etsin myymälästä uutuuksia, mietin siis mitä ruokaa mikäkin viini haluaisi. Italialainen Rossofuoco Barbera d’Asti vaikutti siltä, että kana olisi ok.

Punaviinin tuoksu on Barberaksi aika ärhäkkä, jopa alkoholinen. Ylikypsä tumma kirsikka, mustaherukka ja mustikka hallitsevat marjaisuutta, mutta taustalla on vähän viikunaakin. Aina tässä vaiheessa jännittää kuinka kirsikkaisia ja hapokkaita nämä pohjois-italialaiset viinit ovat. Tämäkin on aika nuori vuosikerta.

Makeus ja pehmeys kuitenkin yllättävät kun viiniä maistaa. Parkkihapot tosin peittävät marjaisuutta ja pelkällään maistettuna viini on jotenkin sulkeutunut, jopa pippurisen mausteinen. Mutta valkosipulin kera paistettu kanan paistileike pelastaa tilanteen ja kypsä marjaisuus paljastuu koko leveydessään. Jälkimaussa on hieman liikaa makeutta minun makuun, mutta olkoon, en ala nyt nipottamaan hilloisuudesta liikaa. Piemonten alueen Barbera-viiniksi kohtuullisen hyvä tuote ja aika täyteläinen. Sopisi myös mausteiselle porsaanlihalle ja vähän paremmalle pizzalle syysiltojen pimentyessä.