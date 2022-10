Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Murakamin novellista paras korealainen

★ ★ ★ ★ ★

Burning. Ohjaus Lee Chang-dong, 2018 Yle Teema ke 19.10. klo 21.45/Areena

Minä kysyn, mikä on paras korealainen elokuva kautta aikojen. Te sanotte: Parasite. No eipäs olekaan! Viime vuonna 158 kansainvälistä kriitikkoa valitsi Burningin parhaaksi korealaisfilmiksi ikinä. Ohjaaja Lee Chang-dong ei vielä ole meillä niin tuttu kuin neljän Oscarin Parasiten tehnyt Bong Joon-ho, mutta yhtä arvostettu kuitenkin.

Kirjailija Haruki Murakami on edellisiäkin nimekkäämpi. Burning perustuu novelliin, jota ilmeisesti ei ole suomennettu. Lyhyen kertomuksen perustalle on rakennettu omannäköinen elokuva. Riittää syvyyttä, sisältöä, arvoitusta ja mysteeriä – läheltä liippaa, ettei kauhujännäriksi asti. Lee Chang-dong on itsekin kirjailija ja toimi Etelä-Korean kulttuuriministerinä 2003-2004. Ohjaajana häntä kiinnostavat enemmän näyttelijäin reaktiot kuin toiminta. Siksi Burning on parasta elokuvanäyttelemistä, kameran edessä olemista. Jong-seo Jeon, Ah-in Yoo sekä Minarista ja Nopesta tuttu Steven Yeun loistavat. Tarinassa on kyse merkityksen etsinnästä, muistoista ja mielikuvista, avainsanana ”metafora”.