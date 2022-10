Ukrainalaisviranomaiset: Venäjä on tehnyt lennokki-iskuja Kiovan alueella

Kiova/Helsinki

Venäjä on tehnyt varhain torstaina lennokki-iskuja Ukrainan pääkaupungin Kiovan alueella, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Paikallinen poliisi kertoo, että iskut osuivat infrastruktuurikohteisiin.

Kiovan alueen poliisipäällikön Andrii Nebytovin mukaan kolme lennokkia iski Butshan alueelle. Uutiskanava CNN kertoo Nebytovin kertoneen viestipalvelu Telegramissa, että räjähdykset sytyttivät tulipaloja. Alustavien tietojen mukaan iskut eivät ole aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Nebytov ei yksilöinyt, minkälaisiin infrastruktuurikohteisiin Venäjä iski lennokeilla. Lennokki-iskuja tehtiin viime yönä myös Makariviin Kiovan alueella.

Kiovan alueen kuvernööri Oleksi Kuleba pyysi Telegram-viestipalvelussa ihmisiä olemaan jakamatta kuvia tai videoita iskupaikalta.

Ukraina on viime aikoina syyttänyt Venäjän käyttäneen iranilaisia lennokkeja iskuihin Ukrainassa.

Venäjän ohjusisku osui Mykolajivissa kerrostaloon

Venäjä on iskenyt yöllä ohjuksilla Mustanmeren satamakaupunki Mykolajiviin. Kaupungin pormestari Oleksandr Senkevitsh kertoi Telegram-viestipalvelussa viisikerroksisen kerrostalon kahden ylimmän kerroksen tuhoutuneen iskussa täysin ja alempien kerrosten olevan raunioina.

Guardianin mukaan pelastustyöt raunioissa ovat käynnissä. CNN kertoo viranomaisten tietoihin perustuen, että ainakin seitsemän ihmistä on kateissa ja heitä etsitään tuhoutuneen rakennuksen raunioista. Raunioista on löydetty 11-vuotias poika, joka on kuljetettu hoitoon.

Viranomaisten mukaan Venäjä ampui kaupunkiin ainakin kahdeksan S-300-ilmatorjuntaohjusta.

AFP:n mukaan Venäjän iskut Mykolajiviin alkoivat paikallista aikaa kello 1.

Venäjä on nyt kohdistanut neljänä peräkkäisenä päivänä iskuja Ukrainan siviili-infrastruktuuriin. Iskut on tehty sen jälkeen, kun Venäjän valtaamalta Krimin niemimaalta Venäjälle kulkevalla Kertshinsalmen sillalla räjähti viime lauantaina. Räjähdys vaurioitti autoliikenteelle tarkoitettua siltaa ja sen vieressä kulkevaa rautatiesiltaa. Venäjä kertoi eilen pidättäneensä kahdeksan ihmistä epäiltynä räjähdyksestä.