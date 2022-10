Jukka Salon mielipidekirjoitus: Toholammin seurakunta tervehtyy – Varjot väistyvät eikä kenenkään tarvitse tehdä töitä kostein silmin

Kirjoitin yli neljä vuotta sitten otsikolla Seurakunta sairastaa, ja onhan se sairastanut. Tosin monelta osin aivan eri tavalla, mitä olemme saaneet mielipiteistä lukea. Onneksi toimittajien kirjoittamat jutut ovat pysyneet totuudessa, ja niiden pohjalta voi tervehtyminen alkaa. Tässä muutamia totuuksia kuluneilta vuosilta.

Kirkkoherran vaali

On annettu ymmärtää, että alkuräjähdys lähti kirkkoherran vaalista. Näinhän asia ei ollut, koska Sinun seurakuntasi ryhmässä on kumpaakin ehdokasta äänestäneitä. Valitun kirkkoherran toiminta on saanut monet kuitenkin tarkistamaan kantansa ja katsomaan totuutta suoraan silmiin. Osalla se ei ole onnistunut, ja mitkään totuudet eivät ole heitä heiluttaneet, vaan ovat jääneet kahleisiin.

Seurakuntavaalit

On kirjoitettu, että pieni vähemmistö heiluttaa kirkkovenettä, mutta tällä vähemmistöllä on kirkkovaltuustossa viidestätoista edustajasta yhdeksän. Loput kuusi paikkaa on kahdella muulla ryhmällä. Neuvoston paikkoja jaettaessa olisi Sinun seurakuntasi voinut täyttää kaikki paikat, mutta päätyi paremmin äänestäjien tahdon mukaiseen ratkaisuun. Lopputulos on se, että vähemmistö haluaa olla enemmistö.

Seurakunnan toiminta

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tosiasiat toiminnasta ovat tulleet jo julki monissa uutisissa. Uutisia on välittänyt riippumaton media, ja ne on tuonut julki Oulun tuomiokapituli. Näissä uutisissa on kerrottu kaikki voitava Toholammin seurakunnan toiminnasta. Näitä tapahtumia ja uutisia on turha enää kerrata.

Varjohallitus

Mielipidekirjoitukset paljastavat ristiriidan, kun niissä on moitittu luottamushenkilöiden häirinneen työntekijöitä. Samalla kuitenkin korostetaan omaa yhteydenpitoa myös työntekijöihin, ja siitä herääkin kysymys, että millä valtakirjalla? Varjohallitus on ollut hyvin tietoinen seurakunnan toiminnasta, mutta tieto on ollut hyvin yksipuolista ja väritettyä. Tietolähde on kyllä varmaan kaikkien tiedossa. Aloittaminen puhtaalta pöydältä ei onnistunut, kun vähemmistöön jäänyt osapuoli ei tyytynyt äänestäjien antamaan valtakirjaan.

Tervehtyminen

Nyt voi tervehtyminen alkaa, ja siihen on hyvät edellytykset jo loppuvuoden aikana. Luottamus työntekijöihin on vahva, ja uskon, että varjot väistyvät eikä kenenkään tarvitse tehdä töitä kostein silmin. Seurakuntavaalit tulevat hyvään aikaan, ja äänestäminen on tärkeää. Ehdokkaan valinnassa kannattaa miettiä, luottaako ehdokas Toholammin seurakuntaan ja sen toimintaan ja sen toiminnasta vastaavaan Oulun tuomiokapituliin.

Jukka Salo

Maallikkokoulun käynyt

Toholampi

Lue täältä aikaiempia mielipidekirjoituksia ja uutisia aiheesta.