Pääkirjoitus: Verotietojen julkisuus ei näytä hermostuttavan yhtä paljon kuin aikaisemmin – Raha on yksi vallankäytön väline

Aiempaa harvempi haluaa tänä vuonna piilottaa tulo- ja verotietonsa medialta, kertoo Yle. Verohallinto on saanut ja hyväksynyt noin 1280 henkilöltä pyynnön poistaa tulo- ja verotietonsa listalta. Viime vuonna vastaavan pyynnön teki 2300 ihmistä, ja vuonna 2020 heitä oli yli 4000 (Yle 13.10.).

Verotiedot tulevat julkisiksi tänä vuonna 9. marraskuuta. Silloin pääosa medioista uutisoi verotietoja tavalla tai toisella. Verohallinto toimittaa medioille pyynnöstä listan yli 100 000 euroa edellisvuonna ansainneista suomalaisista. Loppujen tiedot ovat olleet saatavissa verotoimistosta.

Mahdollisuus vastustaa omien tietojen sähköistä luovuttamista tiedotusvälineille tuli voimaan kolme vuotta sitten. Ratkaisu pohjautui EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Se on osoittautunut siinä mielessä tehottomaksi, että verotustiedot ovat olleet ja ovat edelleen julkisia. Hallinto-oikeuden linjauksen mukaan verottajalta voi pyytää nimensä poistamista suurituloisten listalta, mutta pyytäneiden lista on nyt julkinen.

Keskipohjanmaa on julkaissut eniten tienanneiden nimet vuosia. Pääpaino on luonnollisesti ollut omien maakuntien varakkaissa, mutta lisäksi on kerrottu valtakunnan kiinnostavimmat luvut.

Ansiolistat kiinnostavat suurta yleisöä, mutta se ole ainut syy niiden julkaisemiseen. Mielenkiintoista tietysti sinänsä on se, että aika monet väittävät, etteivät lue kyseistä sisältöä. Kävijämäärät digitaalisissa verotietojutuissa ovat kuitenkin vuosi toisensa jälkeen suuria tai jopa aiempaa suurempia.

Miksi verotietoja julkaistaan? Kansalaisten on voitava tietää, millaista taloudellista valtaa omalla kotiseudulla käytetään, millaiset tulot keskeisillä päättäjillä on ja millaista yritystoimintaa maakunnissa harjoitetaan.

Rahalla on iso valta. Monet hyvätuloiset ovat myös isoja veronmaksajia suomalaisessa yhteiskunnassa.

