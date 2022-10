Tapani Postilan kolumni: Kun porotokka kohtasi rekan – Metsässä testosteronia uhkuvaa sarvipäätä kannattaa väistää

Oli syksyn mustaksi pimentämä yö. Täydessä puutavaralastissa kapeaa tietä alamäkeen ajanut kuljettaja havahtui. Räntäsateen sumentamassa valokeilassa liikkui jotain mäen pohjalla. Sitten oli jo myöhäistä. Edessä oli porotokka. Vaihtoehtoa ei ollut. Tiellä oli pysyttävä. Sitten rysähti.

Tuon puutavararekan kuski on tuttavani, ja hän kertoi vuosien takaisesta porokolarista, jonka seurauksena toistakymmentä poroa jäi hänen rekkansa ruhjomaksi. Onni onnettomuudessa, että kuski pysyi kunnossa, ja rekka tiellä. Porojen joukkoturma tiellä on harvinaista, mutta ei kuitenkaan yksittäistapaus.

Tiellä liikutaan ja tiellä tapahtuu. Pimeä tumma tienpinta nielee autojen valot. Syksyn pimeys lisää onnettomuuden vaaraa.

Pohjoiseen autollaan suuntaavan kannattaa olla nyt erityisen varovainen liikenteessä. Pohjoisessa syksy on jo pidemmällä kuin eteläisemmässä osassa maata. Syksyllä nelijalkaisia tiellä liikkujia on runsaasti. Poronhoitoalueisiin kuuluu Lapin lisäksi myös alueita Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Oulun lähistölläkin voi nähdä syksyn innostamia poroja.

Kuljettajan kannattaakin teroittaa taas mieleen perusasiat pohjoisesta. Lomalle lähtijän ja kaikkien muidenkin tiellä liikkujien kannattaa muistaa jo matkalle lähtiessä, että lokakuussa on porojen rykimä eli kiima-aika. Porotokat ovat levottomia, ja hirvaat voimiensa tunnossa. Luonnossa liikkujankin kannattaa viisaasti väistää, kun metsässä hirvas tulee vastaan ja käyttäytyy uhkaavasti. Viisaampi väistää tai ainakin sarvia välttelevä.

Käsillä on myös ettoaminen, porojen omistajat kokoavat porot erotusta varten. Ettoamisen jälkeen on vuorossa erotukset, jossa porot luetaan. Erotuksissa nimensä mukaisesti erotetaan eloporoksi jäävät teuraaksi laitettavista eläimistä.

Porokolarit ovat ikävä ilmiö, jonka uhka täytyy pohjoisessa ajavan ottaa huomioon. Perinteinen paikallinen tapa on vilauttaa pitkiä valoja varoituksena vastaantulevalle autolle, kun tiellä edessä tai takana on poroja ja epäilys ettei vastaantuleva ole huomannut vaaraa. Liikenne on yhteispeliä.