Pienen porukan harteilla on valtava kuorma: kokkolalaisfirma Clewatin missiona on maailman merten puhdistaminen. – Käytännössä kansainvälinen työ alkoi Filippiineiltä vaikeiden aikojen jälkeen ja on jatkumassa Guatemalaan. Katso video

- Rahaa yrityksessä tarvitaan. Kassavirta on vielä negatiivista. Velkaa ei toisaalta ole paljoa ja tase on suhteessa terve. Ja ovi on useille mahdollisuuksille lupaavasti raollaan, myhäilee Clewat Oy:n toimitusjohtaja Jukka Tammi.

Eeva Valtokari