Pääkirjoitus: Päivähoito ei ole pelkkää säilyttämistä vaan varhaiskasvatuksella on tärkeitä tavoitteita

Vuoden 2018 varhaiskasvatuslain uudistuksessa määriteltiin päiväkotien henkilöstön tehtävärakenne uudella tavalla. Vuonna 2030 voimaan tulevan lakimuutoksen mukaan varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevistä kahdella kolmasosalla pitää olla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin koulutus. Minkälainen varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaus on, se selviää vasta lain voimaantulon jälkeen. Alalla on kova työvoimapula, joka näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla. Siksi tulevaisuuden koulutus- ja tehtävävaatimukset kuohuttavat erityisen paljon.

Aiemmin päiväkodissa työskentelevän varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden ovat ennen saaneet ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit ja yliopistossa varhaiskasvatuksen tutkinnon suorittaneet kasvatustieteen kandidaatit. Molemmat koulutukset ovat alempia korkeakoulututkintoja. Mikä sitten muuttuu vuoden 2018 lakimuutoksella? Jo työssä olevat sosionomit ja viimeistään vuonna 2019 opintonsa aloittaneet sosionomiopiskelijat voivat myös tulevaisuudessa työskennellä pätevinä varhaiskasvatuksen opettajina. Sen jälkeen koulutuksensa aloittaneet varhaiskasvatukseen erikoistuvat sosionomit valmistuvat puolestaan tuntemattomaan. Varhaiskasvatuksen opettajiksi pätevöittäisi tulevaisuudessa vain yliopistotutkinto, kun aiemmin riitti ammattikorkeatasoinen sosionomitutkinto.

Asia kuulostaa ehkä monimutkaisemmalta kuin onkaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävät ja vaatimukset ovat nyt keskustelussa, kun tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) halusi kutsua Helsingin varhaiskasvatuksen ongelmien vuoksi koolle kriisikokouksen. Ratkaisu vaikuttaa olevan kannatuskriisissä rämpivälle keskustalle tärkeä. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko esitti elokuussa, että koko uudistuksesta pitäisi luopua. Hänen mukaansa uudistus veti henkilöstön osaamiskriteerit liian tiukalle tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on muutenkin pulaa. Muut puolueet ovat nihkeämpiä lakiuudistuksen lykkäämiselle tai perumiselle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varhaiskasvatus on tärkeä palvelu, joka ei pelkästään mahdollista vanhempien työssä käyntiä vaan varhaiskasvatuksella on myös isot sisältötavoitteet. Ne toteutuvat eri paikkakunnilla ja päiväkodeissa eri tavoilla, mutta laki tarjoaa kaikkialla samat tehtävät ja yleistavoitteet. Varhaiskasvatuksen tehtävä on muun muassa edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Päiväkoti ei ole säilytyspaikka, johon lapset viedään ja josta heidät haetaan. Varhaiskasvatuksen sisällöllä on aidosti merkitystä lapsille ja vanhemmillekin. Lapset ansaitsevat turvallisen hoidon lisäksi hyvää sisältöä tärkeisiin vuosiin.

Toimintamahdollisuuksilla on merkitystä myös työntekijöille. Jos arki on hädin tuskin selviytymistä liian pienellä henkilökunnalla lapsimäärään suhteutettuna, se vie motivaatiota ja kiinnostusta omaa työtä ja alaa kohtaan. Siksi tämänkin alan työvoimapula on voitava ratkaista. Henkilökunnan on samalla oltava pätevää eikä vaatimuksista saa lipsua helpon ratkaisun toivossa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

Lue myös juttu siitä, miten koulutus auttaa Kokkolaa.