Ylivieskan Kuulan ryhmä koossa naisten ykköspesikseen – 17 pelaajan ringissä kuusi uutta pelaajaa



Ylivieskan Kuula on saanut hyvissä ajoin kokoon kauden 2023 naisten ykköspesisjoukkueen rungon. Koossa on 17 pelaajan harjoitusryhmä, jossa on mukana kuusi uutta pelaajaa.