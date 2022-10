Heikki Liinamaan mielipidekirjoitus Toholammin seurakunnan tilanteesta: "Minun luottamukseni tuomiokapituliin meni"

Torstaina 6.10. saimme nettilehdestä lukea kirkkoherra Jorma Harjun irtisanoutuneen virastaan. Perjantaina 7.10. asiaa ruodittiin vielä iltapäivän alueuutisissa radiossa.

Kaiken kukkuraksi lauantain 8.10. Keskipohjanmaa-lehdessä käsiteltiin piispalta saadun varoituksen syitä. Miksi ihmeessä irtisanoutuneen henkilön asioita pitää näin paljon vielä jäljestäpäin jauhaa?

Olen ollut Toholammin seurakunnassa luottamusmiehenä yhtäjaksoisesti 16 vuotta. Tästä ajasta 14 vuotta valtuuston puheenjohtajana ja kaksi vuotta kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Kirkkoherran vaaleissa seitsemän vuotta sitten olin vaalilautakunnan puheenjohtajana ja seurasin läheltä tapahtumia.

Ennen varsinaisia vaaleja Jorma Harjun mustamaalaaminen alkoi somessa hyvin voimakkaana. Tuloksen selvittyä tuli mieleen Johannes Virolaisen sanat: "No niin, pulinat pois, kääritään hihat ja ruvetaan töihin”. Toisin kävi. Muutamille henkilöille vaalituloksen hyväksyminen on ollut ylipääsemätön asia. Jorma Harjun hiillostaminen alkoi heti.

Neljä vuotta olen ollut pois seurakunnan luottamustoimista, mutta siitä huolimatta tiedän tarkasti missä mennään. Minusta on surullista, että seurakuntaa hajotetaan näin sisältäpäin tällä tavalla.

Miten Jeesus sanoikaan? ”Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä." Onko kuitenkin niin, että osa luottamushenkilöistä kokee olevansa synnittömiä ja täydellisiä? He voivat kivittää kirkkoherraa. Tässä tilanteessa on syytä muistaa, että tällä maapallolla on elänyt vain yksi ihminen, joka oli synnitön ja puhdas, Herramme Jeesus Kristus. Me muut olemme kaikki syntiä täynnä, eikä meistä kellään ole vara kivittää lähimmäistä.

Keskipojanmaa-lehdessä Jorma Harjua koskeneessa uutisoinnissa annettiin ymmärtää henkilöstön vaihtuneen kirkkoherran takia. Kuvitellaanpa tilannetta, että olemme kaikki erityisammattihenkilöitä ja töissä firmassa omalla työpisteellä. Yhtiön hallintoneuvostosta ja hallituksesta meitä käy muutaman hengen delegaatio jatkuvasti neuvomassa tai moittimassa tekemisiämme ja sama delegaatio vääntää yhtiön toimitusjohtajaa pois. Varmasti väsyisimme tähän ja rupeaisimme etsimään uutta työpaikkaa.

Luvalla lainaan irtisanoutuneen työntekijän lähettämästä kirjeestä otteita: ”Koen, että tietyt luottamushenkilöt yrittävät jatkuvasti ohjailla seurakunnan työntekijöitä sekaantumalla töihin ja vaatimalla erilaisia yhteisiä kokouksia kuitenkaan antamatta työntekijöiden vaikuttaa aikatauluihin ja muuhun suunnitteluun. Jatkuvaa on esimiehemme Jorma Harjun ahdistelu. Nyt kuitenkin haluan kertoa, että lähtöni syy ei ole esimieheni Jorma Harju, vaikka näin varmasti tiettyjen luottamusihmisten taholta halutaan tulevaisuudessa väittää. Esimieheni on ollut minua kohtaan alusta asti reilu ja yhteistyö on sujunut hyvin.”

Luvalla lainaan vielä toisen irtisanoutuneen työntekijän minulle laittaman sähköpostiviestin kohtia: ”Oma irtisanoutumiseni ei johtunut millään tavalla Jorma Harjusta. Ilman Jorman tukea en olisi jaksanut niinkään pitkään omassa työssäni, kuin nyt jaksoin. Toholammin seurakunnan työntekijät ovat jo pitkään kärsineet stressaavasta työilmapiiristä, jonka osa luottamushenkilöistä omalla toiminnallaan aiheuttaa. He ovat puuttuneet hyvin kärkkäästi sellaisiin asioihin, joihin luottamushenkilöiden ei kuulu puuttua. Lisäksi oma näkemykseni on, että Jorma Harju on joutunut julman ajojahdin kohteeksi.”

Olen seurannut kuinka tätä asiaa on tuomiokapitulissa hoidettu ja täytyy sanoa, että oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ei ole toteutunut. Minun luottamukseni tuomiokapituliin meni.

Siunattua syksyä kaikille. Muistakaa käydä äänestämässä.

Heikki Liinamaa

Toholampi

