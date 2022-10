Lukijan mielipidekirjoitus: Satunnaisen matkailijan havaintoja Sievin liikenteestä – Ei ole ihme, että vakuutusmaksut nousevat joka vuosi

Seuraavassa on havaintoja, mitä liikenteessä tapahtui kuukauden aikana tässä Sievin lähialueilla, jotka jäivät mieleen. Niistä havainnoista voi tehdä vain yhden johtopäätöksen: liikennekuri on höltynyt ja paljon.

Järvikylältä ajaessani tuli sininen auto vastaan. Tuntui siltä, että hän omistaa koko tien. Kapea tie, mutta auto ei tietenkään siirtynyt reunempaa ajamaan. Ei edes hiljentänyt. No, traktori, joka tuli vastaan, ajoi aivan oikeaoppisesti.

Sokkarin pihalta oli tarkoitus ajaa liikenneympyrää kohti. Autoilija laittoi vilkun päälle vasta sitten, kun oli kääntänyt rattia. Eikö autokoulussa vilkkujen käyttö ole jäänyt mieleen? Se on viestittämistä muille liikenteessä liikkujille! Tätä näkee hyvin usein. Parkkipaikoilla saa olla tarkkana, koska siellä ajetaan miten sattuu.

No, sitten nämä jotkut täysin vastuuttomat mopoilijat. Pahinta, mitä olen nähnyt, niin ajetaan täysin holtittomasti motocrosspyörällä oikeudetta liikenteessä. Ei valoja, vilkkuja eikä peilejä. Mopoilijat aiheuttavat jatkuvasti vaaratilanteita. Ja tietysti: on kova juttu, kun osaa keulia. Sehän on selvää. Pieni osa mopoista ajaa ilman valoja, ja niitä on vaikea nähdä pimeässä saatikka arvioida etäisyyttä, varsinkin, kun ajetaan viritetyllä mopolla.

Yksi autoilija tuli STOP-merkin takaa Ylivieskan suunnasta aiheuttaen todellisen vaaratilanteen. Jos poliisi näkisi tämän, niin kovat sakot tulisi. Vaikka sieltä Nivalan tai Kokkolan suunnasta ei tulisi autoa, niin STOP tarkoittaa pakollista pysähtymistä. Taitaa olla jatkuvaa sumua, kun ei erota punaista STOP-merkkiä. Tai sitten on paha taittovika. Optikolle olisi syytä mennä ja äkkiä. Eikö tämä ole päivänselvää, että pitää pysähtyä? Onko niin kiire, ettei voi pysähtyä?

Eikö oikeaoppinen ryhmittyminenkään joillakin onnistu? Uudestaan autokouluun kertauskurssille!

No, joskus näkee todella vaarallisia U-käännöksiä. Eräs autoilija teki U-käännöksen vajaat 40 metriä liikenneympyrästä Kokkolan suuntaan ajaessa, aivan yllättäen. Liikennerikkomus sekin. Olisi vain ajanut 20 metriä Kokkolan suuntaan ja kääntynyt vasemmalle paloaseman tielle.

Kaikista unohtumattomin liikennerikkomus oli Ylivieskassa. Eräs Mersun omistaja ohitti liikenneympyrässä. Tätä näkee harvoin. En ollut uskoa silmiäni. Otin katsekontaktin, enkä näyttänyt kansainvälisiä käsimerkkejä, mutta vihaisen katseen sain.

Liikenteessä ei todellakaan olla yksin. Vastuu on meillä kaikilla. Ei ole ihme, että vakuutusmaksut nousevat joka vuosi. Onneksi sentään saa ajaa edullisilla vakuutuksilla, kun ei ole koheltanut ja kämmännyt pahemmin liikenteessä. Jokainen meistä tekee virheitä liikenteessä, ja ne ovat havaintovirheitä.

Loppujenlopuksi on aina kysymys asenteesta. No, pari ylinopeussakkoa olen saanut, mutta niistä voi ottaa opiksi.

