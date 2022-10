Kokkolan poliisi kiikutti autoon törmänneen hiiripöllön lintumies Jukka Ylikarjulan hoiviin – Nyt Maija-niminen pöllö saa herkutella possunfileellä: "Siihen on sekoitettu kissankarvoja"



Hiiripöllö on valoisten metsien sekä hakkuu- ja peltoaukeiden päiväsaikainen saalistaja. Sellainen on myös Maija, viime kevään poikanen, joka on tällä hetkellä hoidossa kokkolalaisen Jukka Ylikarjulan piha-aitassa.