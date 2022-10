Pääkirjoitus: Koronaa on hoidettava edelleen hyvin – Krista Kiuru teki reippaan paluun töihin

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet koronarokotusten neljännen kierroksen laajentamista työikäisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tyrmää idean varsin hyödyttömänä. THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan lääketieteellinen näyttö perusterveen työikäisen rokottamisen hyödystä on marginaalinen.

Työnantajat ja palkansaajat vetosivat keskiviikkona neljänsien rokoteannosten laajentamisen puolesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK esittivät, että neljättä rokotuskierrosta pitäisi Suomessa tarjota pikaisesti myös työikäiselle aikuisväestölle muun muassa siksi, että sairauspoissaoloja ja avoterveydenhuollon kuormitusta saataisiin vähennettyä. Huoli on ymmärrettävä, mutta rokotusten pitää kuitenkin perustua lääketieteelliseen harkintaan.

Täysi-ikäisistä ensimmäisen koronarokoteannoksen on Suomessa saanut lähes 90 prosenttia, toisen noin 87, kolmannen 66 ja neljännen noin 20 prosenttia. Alueelliset ja paikalliset erot rokotusinnokkuudessa ovat melko isojakin.

Miten tämän syksyn ja talven koronatilannetta tulee hoitaa. Tähän asiaan saatiin sähköä ministeri Krista Kiurun palatessa töihin. Kiuru ei ole vanhempain vapaan jäljiltä yhtään hitaampi puuttumaan asioihin kuin ennenkään.

Lehtihaastattelussa Kiuru arvioi, että syksyn ja talven aikana on varauduttava epidemiatilanteen vaikeutumiseen (IL 15.10.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hän ei kuitenkaan usko kovien rajoitusten paluuseen vaan korostaa rokotusten kuntoon saattamista ja lääkehoidon kattavuutta. Kiuru toteaa Iltalehden haastattelussa, että nykyinen tilanne muistuttaa aiempia syksyjä, jolloin tautimäärät kasvoivat nopeasti. Vuosi sitten ministerin arvioita ei otettu tosissaan, mutta olisi varmaankin pitänyt.

Joka tapauksessa eri viranomaistahojen olisi hyvä keskustella keskenään ja tulla ulos yhtenäisillä arvioilla siitä, kenelle rokotuksia tarvitaan ja mitkä keinot ovat käytössä koronan hoidossa. Kun rokotuksista ja niiden laajentamisesta päätetään, on pohjalla oltava tiedon siitä, että rokottaminen on merkityksellistä kyseisessä ryhmässä. Koronaa ja sairastumisen ehkäisemistä on edelleen hoidettava hyvin.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.