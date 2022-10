Jo 16-vuotiaana tehtaalle töihin? Uusi oppisopimus mahdollistaa alle 18-vuotiaiden työskentelyn teollisuudessa – Umicore ja kolme muuta suurta yritystä mukana pilotissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolassa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun auditoriossa on lauma nuoria, 15-17-vuotiaita opiskelijoita, jotka kuuntelevat mielenkiinnolla uutta tarjousta. Kemianteollisuudessa on päästy sopuun oppisopimusmallista, joka mahdollistaa jo 16-vuotiaiden pääsyn tehtaille ja työn syrjään kiinni. Erityistä kiinnostusta tuntuu herättävän kalvo, jossa näkyy tuleva palkkakehitys: jo ensimmäisen näytön jälkeen, on mahdollisuus saada palkkaa työstä.

– Kyllähän tuo kuulostaa houkuttelevalta. Pääsisi töihin jo ennen kuin täyttää kahdeksantoista, miettii prosessinhoitajaksi opiskeleva Aamos Rantala.

Hän ja Severi Kangasvieri tietävät jo jotain teollisuusalueella työskentelystä tuttujen ja sukulaisten kautta. Tiedot ovat herättäneet kiinnostuksen alaan.

– On siellä ainakin ihan hyvät palkat, arvioi Kangasvieri.

Kemianteollisuudessa on ollut tähän saakka 18 vuoden ikäraja tehdastyöskentelyyn. Taustalla ovat lähinnä työturvallisuusseikat. Uusi oppisopimusmalli lähtee siitä, että opiskelija ei työskentele yksin, vaan hänen työtään valvoo ohjaaja.

– Me olemme rakentaneet kokonaan uuden mallin, jossa ammattiliittokin on mukana. Se on järjestely, jossa yhdistetään koulutussopimus ja oppisopimus tiiviiksi kokonaisuudeksi. Näin saadaan tulevaisuudessa nuoret aikaisemmin työelämään, kertoo kemian sektorin johtaja Toni Laiho Teollisuusliitosta.

Miksi uutta mallia tarvitaan, sekin on selvä. Pula osaajista ja teollisuuden työntekijöistä kolkuttaa ovelle jo kovaa.

– Tämä malli on tarkoitettu juuri siihen, että voitaisiin puuttua työvoimapulaan, sanoo henkilöstöpäällikkö Lea Pellinen Umicore Finlandilta, jonka toimipaikka on Kokkolassa.

Ensimmäisessä pilotissa on mukana neljä suurta Suomessa toimivaa yritystä. Umicoren lisäksi mukana ovat Neste, Nokian Renkaat ja Kemira. Alalla uskotaan siihen, että täkyyn tarttuvat pian muutkin teollisuuden alat, sillä työvoimapula alkaa olla arkea muuallakin.

– Samaan aikaan kun nämä neljä pilottiyritystä aloittavat, meillä on tulossa koko joukko lisää tähän samaan järjestelmään. Kiinnostus on kovaa jo nyt, kertoo Laiho.

Prosessi- ja kaivosalan lehtori Teemu Mäkinen Kpedulta nyökyttelee uudelle mallille.

– Tämä helpottaa siinä, että saadaan nyt alle 18-vuotiaita tuonne teollisuuteen. Ensimmäiset ovat siellä jo olleet ja kokemukset ovat tosi positiivisia.

ViisitoistavuotiasElia Finnilä seuraa keskustelua ja oppisopimusmallin esittelyä silmä kovana. Hän tuntee alaa jo isän työpaikan kautta ja aikoo hakeutua oppisopimuksen piiriin.

– Todennäköisesti haen. Hyvä palkka ja työvoimapula vetävät sinne, miettii Finnilä.

Kemianteollisuuden piirissä toivotaan juuri tällaista reaktiota.

– Tänä päivänä tilanne on se, että me menetämme usein osaajat siinä vaiheessa kun he valmistuvat, koska ikäraja on estänyt työskentelyn teollisuudessa, sanoo Laiho.

Hän pitää hyvänä mallia, jossa myös palkka alkaa juosta opiskelijoille noin puolentoista vuoden jälkeen. Tämä on yksi keino työvoimapulan ratkaisemiseen.

– Ja tärkeä sellainen, koska meillä on oikeasti osaajapula päällä. Ja osaajapula tulee todennäköisesti vielä kiihtymään, arvioi Laiho.