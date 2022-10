Sivistysjohtaja Terho Taarnan vastine: Hybridiareena muidenkin kuin koulujen käytettävissä – Päätöksiä koulujen 3 miljoonan euron sitoutumisesta ei vielä ole

Keskipohjanmaassa (13.10.2022) julkaistu uutinen Kokkolaan suunniteltavasta hybridiareenasta antaa otsikkonsa ja ingressitekstin osalta harhaanjohtavan kuvan Kokkolan koulujen osuudesta hybridiareenan toiminnan rahoittamisessa. Printtilehden uutinen on otsikoitu ”Kouluista isot tulot” ja ingressin mukaan Kokkolan koulut käyttäisivät hybridiareenaa kolmella miljoonalla eurolla vuodessa. Tällaisia päätöksiä ei kuitenkaan ole olemassa.

Kokkolan kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2019 päättänyt, että kaupunki periaatteellisella tasolla sitoutuu vuosittain hybridiareenaan noin 1,2 miljoonan eurolla ja jäähalleihin noin 0,7 miljoonan eurolla eli yhteensä noin 1,9 miljoonalla eurolla. Kokkolan Urheilupuisto Oy on nyt esittänyt kaupungille, että kaupunki nostaisi vuosittaista sitoumustaan kolmeen miljoonaan euroon aiemman 1,9 miljoonan sijaan. Kaupunginvaltuusto ei ole vielä ottanut tähän aiempaa korkeampaan kaupungin sitoutumiseen kantaa.

Mikäli hybridiareenahanke toteutuu, olisi se kaikkien kaupungin toimintojen käytettävissä, ei yksinomaan koulujen. Tässä vaiheessa, kun mahdollisen hybridiareenan ja koko urheilupuiston tarjoamien palvelujen suunnittelu on vielä kesken, ei ole mahdollista ratkaista, miten palvelujen tuleva käyttö jakaantuisi kaupunkiorganisaation eri toimijoiden kesken eikä näin ollen ole myöskään päätetty, miten kaupungin vuotuinen panostus hybridiareenaan budjetoidaan. On ennenaikaista sanoa, kuinka suuri kaupungin lopullinen vuosittainen panostus hybridiareenaan ja urheilupuistoon on, samoin kuin että kaupungin koko panostus tulisi koulujen kautta.

Mikäli kaupungin panostusta hybridiareenaan ja urheilupuistoon merkittävässä määrin kanavoidaan budjetissa koulujen kautta, edellyttää se vastaavasti koulujen vuotuisten määrärahojen korottamista, sillä koulujen nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa tällaista liikkumavaraa ei ole. Sama koskee myös muita kaupungin sivistyspalveluita.

Terho Taarna

sivistysjohtaja

Kokkola

