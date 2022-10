Pääkirjoitus: Uusia tapoja kouluttaa työvoimaa tarvitaan – Myös Keski-Pohjanmaalta esimerkkejä

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto sopivat viime tes-kierroksella täysin uudenlaisesta oppisopimusmallista. Sitä kokeillaan tästä syksystä alkaen. Pilotissa on mukana neljä isoa alan yritystä ja neljä oppilaitosta. Mukana ovat Umicore, Kemira, Nokian Renkaat ja Neste. Yhteistyökumppanina on muun muassa Kpedu Keski-Pohjanmaalta.

Uudenlaisessa oppisopimusmallissa uutta on palkkamalli, jossa opiskelija ansaitsee 60 prosenttia työehtosopimuksen mukaisesta palkasta ensimmäisen hyväksytysti suoritetun näytön jälkeen. Tämän voisi kuvitella motivoivan opiskelijaa, kun konkreettinen palkkio on saavutettavissa suhteellisen nopeasti.

Pilottia toteutetaan myös Kokkolassa, sillä Umicore Finland on mukana. Henkilöstöpäällikkö Lea Pellinen arvioi Keskipohjanmaassa, että malli on tarkoitettu juuri työvoimapulan korjaamiseen (KP 18.10.).

Kemianteollisuudessa on ollut tähän asti 18 vuoden ikäraja tehdastöihin. Ikäraja on ymmärrettävä muun muassa turvallisuuden vuoksi. Uudessa mallissa opiskelija ei työskentele yksin vaan hänen työtään valvoo ohjaaja. Näin nuoret saadaan nykyistä aikaisemmin työelämään.Teollisuusliiton kemian sektorin johtaja Toni Laiho hehkuttaa uutta mallia, jossa ammattiliittokin on mukana.

Myös pohjalaismaakunnissa työvoimapula on tosiasia, jota yritetään ratkoa erilaisilla keinoilla. Erityisen arvokkaita ovat käytännön toimenpiteet, joiden ansiosta esimerkiksi paikalliset oppilaitokset ja yritykset edistävät järkeviä tapoja saada elinkeinoelämä ja koulutus samalle asialle. Merkitystä on luonnollisesti sillä, että alueen nuoret saavat työtä.

