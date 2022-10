Pääkirjoitus: Valtion pitäisi satsata lisää soteen – näyttää siltä, että rahoitus ei ole riittävää ja säästöt ovat liian rajuja

Maanantaina Pohteen eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto päätti muun muassa lakkauttaa Haapajärveltä akuuttivuodeosaston ja Ylivieskasta 25 vuodepaikkaa. Kalajoki "selvisi" seitsemällä petipaikan menetyksellä. Samalla Kuusamon sairaalasta vähennettiin seitsemän psykiatrian hoitopaikkaa ja korvattiin ne psykiatrian tehostetulla kotihoidolla. Säästölista oli muutenkin rankkaa luettavaa. Hintalapuksi hoivakodeista ja vuodeosastoista ja muista vastaavista kohteista kertyi kaikkiaan 40 miljoonaa euroa.

Säästöt eivät jää tähän edes tänä vuonna. Toiset 40 miljoonaa palvelutuotannosta on tarkoitus leikata vielä loppuvuodesta budjetin laadinnan yhteydessä. Loppusyksystä säädetään muun muassa sote-keskusten tasosta ja laadusta. Niissä talkoissa mietittäneen esimerkiksi lääkäripäivystyksen keskittämisestä. Mihin ja miten, siitä ei tietoa ole. Tätä nykyä Oulun eteläisellä alueella ja rannikolla ilta- ja viikonloppupäivystys on keskitetty Oulaskankaan sairaalan yhteyteen. Sen sijaan arkena päiväsaikaan lääkäriin on kiireellisessä tapauksessa päässyt samana päivänä lähes jokaisessa alueen kunnassa. Virallisessa kielenkäytössä tällainen lääkäripäivystys on lääkärin ajanvarausvastaanottoa. Onko tätä hyväksi koettua palvelua kohta enää jokaisessa sote-keskuksessa? Entä miten käy esimerkiksi asiantuntijahoitajien vastaanottotoiminnan ja erikoislääkäreiden konsultaatioiden maakunnassa, sen vielä syyspimeät näyttävät.

Toivoa sopii, että mahdollisimman moni sote-keskus säilyttää ajanvarausvastaanoton ja riittävän määrän erikoissairaanhoitajien työtä ja erikoislääkäreiden käyntejä. On paljon järkevämpää, että lääkäri tulee Oulusta Kalajokilaaksoon kuin että 20 potilasta menee hänen luokseen Ouluun. Kun hyvinvointialueet miettivät säästöjä, pitää nähdä kokonaisuuksia. Miettiä miten potilaat saavat tehokkaan ja potilaille edullisen hoidon. Alueiden ja hoivan tulee joustaa, ei potilaiden.

Pohteen valtuusto joutui painimaan säästöissä pakkoraossa. Valtio oli ilmoittanut, että Pohteen oli suotavaa hyväksyä lähivuosille yhteensä 80 miljoonan euron talous- ja tuottavuusohjelma ja tehtävä täten ensi vuonna vain 60 miljoonaa alijäämää, jotta valtio voisi antaa alueelle lisälainanottovaltuuden OYS-sairaalan valtavan kalliin uudisrakennuksen rahoittamiseen. Aikaa laatia tasapainotusohjelma oli lokakuun loppuun. Pohteen valtuustosta jäi se yleiskuva, että se ymmärsi valtiota alueen tarpeita enemmän. Valtion viesti näytti menneen hyvin perille.

