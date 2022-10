Liisa Sadeharju perustelee mielipidekirjoituksessa, miksi on ehdolla seurakuntavaaleissa: "Kirkko on moninainen ja avoin monenlaiselle toiminnalle ja ajattelulle"

Seurakuntavaalit 2022

Läpi elämäni olen ollut kosketuksissa kirkon ja seurakunnan toimintaan. Maailmankuvani perustana on avara kristinusko.

Koen olevani tavallinen ihminen, jolle seurakunta ja sen sanoma on tärkeä. Näissä vaaleissa haluan osaltani olla keräämässä ääniä yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden näkemyksiin, arvoihin ja toimintaan voin samaistua. Kokoava seurakunta -ryhmä on sellainen.

Jos tulen valituksi johonkin tehtävään, niin paneudun siihen tältä yhteiseltä arvopohjalta. Haluamme rakentaa yhteistä seurakuntaa. Meitä yhdistää Jeesuksen rakkaus ja halu toimia sen mukaan jokaisen lähimmäisen hyväksi.

Vierastan tiukkaa opillisuutta, jossa ei ole tilaa kysymyksille, keskustelulle ja erilaisuuden kohtaamiselle. Sellaiselle, jossa kristityn malli on sidottu hyvin rajattuun käsitykseen siitä, mitä seurakunta tai hyvä kristityn elämä voi olla.

Ajattelen, että erilaisista näkemyksistä huolimatta seurakunnassa meillä kaikilla on sama uskon kohde: hyvä, armahtava kolmiyhteinen Jumala, joka tahtoo ihmisille ja luomalleen maailmalle hyvää. Eri ihmisillä on erilaisia tapoja sanoittaa uskoaan. Joillakin on myös tarve tunnistaa rajoja sille, ketkä ja millaiset ihmiset ovat oikeita uskovaisia ja ketkä eivät. Tällainen rajojen vetäminen on minulle vierasta.

Jos pidämme seurakunnan avoimena ja olemme valmiita kuuntelemaan erilaisia ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan, voisi olla mahdollista saada ihmisiä kiinnostumaan ja mukaan toimintaan.

Jotkin kristilliset ääriliikkeet ja ääriviestit mielletään helposti siten, että ne edustavat kirkon virallista kantaa tai sanomaa tai että kaikki kristityt ajattelevat siten. Yleensä on kyse aika rajattujen joukkojen käsityksistä. Kirkko on tällä hetkellä hyvinkin moninainen ja siinä mielessä avoin monenlaiselle toiminnalle ja ajattelulle. Perustana kuitenkin usko kolmiyhteiseen, ihmisiä ja maailmaa rakastavaan Jumalaan.

Tunnistan kristillisyyden nimissä kulkevan toiminnan piirissä myös sellaista, mikä minuakin ahdistaa ja työntää kauemmas. Lapsuudessani olen ollut aika voimakkaan julistuksen piirissä, johon on kuulunut maailmanlopulla ja helvetillä pelottelu sekä hyvin rajaavat ja selkeät syntilistat. En ole sitä ajattelua koskaan kokenut omakseni, mutta en ole siitä myöskään traumatisoitunut. Olen onneksi ollut myös ihan tavallisissa tyttökerhoissa, seurakuntanuorissa ja aikuisryhmissä.

Niissä olen saanut jatkaa elämän ja Jumalan pohdiskelua ja kohtaamista turvallisesti ja vapaana. Näitä hyviä mahdollisuuksia toivoisin tähänkin aikaan mahdollisimman monelle.

Liisa Sadeharju

ehdolla Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon

Kokoava seurakunta -lista

