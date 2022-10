Räväkkyyttä ja sukuvikaa: Reetta Ängeslevä on Nivala-lehden uusi toimittaja



Nivala-lehteen on valittu uusi toimittaja. Hän on Reetta Ängeslevä. Hän aloittaa työt Nivala-lehdessä joulukuussa. Ängeslevä on koulutukseltaan merkonomi ja media-assistentti.