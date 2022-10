Kristian Sundqvistin kolumni: Kaasu pohjaan ja katti pusikkoon! – Vauhdikkaita havaintoja poliisittomasta maaseutu-Suomesta

Asumme vaimon kanssa pienen pohjalaispitäjän kirkonkylällä. Tilastollisesti kunta on todellinen lintukoto, rikoksia ei virallisesti tarkastellen tehdä juuri lainkaan.

Todellisuudessa esimerkiksi millä hyvänsä liikennevälineillä voi rällästää miten lystää ainakin niin kauan, kun ei aiheuta vahinkoa muille. Poliisiautoa ei raitilla näe kuin korkeintaan kerran vuodessa ja lähimmälle poliisiasemalle on kymmenien kilometrien matka.

Tämä havainto ei ole kritiikkiä viranomaisia – jotka toimivat käytössään olevin resurssein – kohtaan. Eikä välttämättä kritiikkiä ollenkaan, kyllä kai me pitäjässä keskenämme pärjäämme vahtimattakin. Pitäjän putkakin on jo vuosikymmenien ajan ollut muussa käytössä.

Rikosten tekeminen tuskin kuitenkaan vähenee samassa tahdissa viranomaisläsnäolon ja valvonnan vähenemisen kanssa. Nyt niiden kanssa vain eletään.

Toki jotkut rikollisuudenlajit ovat maaseudulla oikeasti hiipuneet. Pontikkaa tuskin moni nykyään keittelee.

Kirkonkylän keskusraitti on viikonloppuöisinkin nopeasti hiljainen, kun kapakkamenoa ei enää ole ja auto-, mopo- ja mönkijärällästys on vaiennut. Yöllä olisi raitilla vaikea tapella, kun ei hakemallakaan löytyisi vastustajaa. Eipä sille monissa vanhoissa tarinoissa esiintyvälle putkalle oikeasti taida olla tarvetta.

Ja onhan asia niinkin, että kun tällaisista kylistä moponpärinäkin viimein vaimenee eikä kukaan rääkkää raitilla peltomersuaan, saa viimeinen asukki sammuttaa lopullisesti valot.

Pihakissastamme joskus hieman huolehdimme perjantai-iltaisten vauhtiajojen aikaan, mutta onpa katti ainakin tähän mennessä osannut pysyä poissa tieltä.

Yhteiskunnallisesti ajatellen on tässä omavalvontaisessa eli perin vapaassa maaseutu-Suomessa jotain hyvinkin kiinnostavaa. Etenkin tieliikenteeseen liittyvä rikollisuus on tällaisilta seuduilta tosiaan pystytty tilastollisesti käytännössä lopettamaan sillä, että rikoksista on liki mahdoton kärähtää.

Voisiko oivallusta laajentaa kaupunkeihin ja muihin rikollisuudenaloihin? Valvomattomuuden kautta vähärikollisempaan Suomeen!