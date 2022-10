Erkki Kujala perustelee mielipidekirjoituksessa, miksi oli mukana tekemässä tuomiokapituliin valitusta Toholammin kirkkoherran toiminnasta – "Rauhaa, ei riitaa"

Maakuntamme lehdissä muutamat Toholammin seurakuntalaiset ovat viime viikolla moittineet kovin sanoin ja räväköin kuvauksin seurakunnan luottamushenkilöitä. Koska olen itsekin kuulunut heihin viimeisen neljän vuoden ajan, katson aiheelliseksi käyttää puolustuksen puheenvuoron toisten syytettyjen tuella.

On ikävää, että kirkkoherra Jorma Harjun irtisanoutumista joudutaan tällä tavoin käsittelemään lehtien palstoilla, mutta katson tämän kirjoituksen tarpeelliseksi, koska nyt seurakuntalaiset ovat ymmällä, ketä uskoa ja mikä on totuus. Viimeaikaisissa Marketta Similän, Heikki Liinamaan ja Veli Männistön kirjoituksissa on ollut niin paljon tietämättömyyttä, jopa epätotuutta, että ne vaativat vastineen.

Kirkkoherran oikeusturvan ja asioiden arkaluontoisuuden vuoksi lehtijutussa ei voi paljon yksityiskohtia kertoa.

Kun Jorma Harju aloitti Toholammin kirkkoherrana seitsemän vuotta sitten, hänet otettiin vastaan suurin toivein. Pian kuitenkin osoittautui, etteivät vaalipaneelissa luvatut hienot asiat toteutuneetkaan. Seurakunnasta lähti lyhyessä ajassa viisi hyvää työntekijää (osa murtunein mielin). Seurakunnassa kuohui.

Lähdin viime seurakuntavaaleissa vielä vanhoilla päivilläni ehdokkaaksi ajatuksella, jos voisin vielä tehdä jotain seurakunnan eheyttämiseksi. Mutta erehdyin. Olen ollut varavaltuutettuna, mutta kuitenkin läsnä lähes jokaisessa kokouksessa. Kaksi viimeistä vuotta olen ollut kirkkoneuvoston jäsenenä. Marketta Similä sanoi kirjoituksessaan, että luottamusmiehet ovat yhteistyökyvyttömiä. Olen ollut pitkän elämäni aikana sen verran monessa yhteisössä, että tiedän, mitä on viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden hedelmällinen yhteistyö. Jorma Harjun kanssa se ei ole toiminut. Hän ei ole ollut siihen halukas.

Työ sujui kuitenkin joten kuten, mutta viime vuoden keväällä jouduin vierestä näkemään kuinka todella epäasiallisesti kirkkoherra kohteli toista viranhaltijaa. Emme voineet pöytäkirjantarkastajatoverini kanssa vaieta tästä, koska tämä ei ollut ainoa tapaus Yritimme useaan otteeseen saada yhteistä palaveria tämän ja muiden ikävien tapahtumien johdosta, mutta Harju ei niihin suostunut.

Myönnän, että olin yhdessä muiden kanssa tekemässä valitusta tuomiokapituliin kirkkoherran esimiestaidoista, seurakuntatyön kehittämisen ja seurakunnan kokonaisvaltaisen johtamisen puutteista, ym. laiminlyönneistä. Ei kuitenkaan salassa, vaan valitusta näytettiin myös neuvoston vähemmistöjäsenille. Koska näistä hallinnon ja johtamistaidon puutteista ei ole kylille huudeltu, kaikki seurakuntalaiset eivät kovin paljon niistä tiedä.

Meitä kirkkoneuvoston enemmistöä ihmetyttää mielipidekirjoituksissa esiintuotu työntekijöiden väite, että luottamushenkilöt häiritsevät ja painostavat heitä. Kukaan ei koe eikä tunnista tehneensä näin. Lisäksi kirkkoherra on kieltänyt käymästä heidän luonaan. Jos se koetaan painostamiseksi, että johtoryhmässä puheenjohtajat ovat ottaneet puheeksi talouden, nuorisotyön ja kiinteistöt, niin se on jo yliherkkyyttä. Liinamaan mainitsemia työntekijöiden häiriöksi kokemia strategian mukaisia hallinnon ja työyhteisön yhteisiä palavereita ei ole kyetty pitämään yhtään ainutta, ei myöskään vastuuryhmien kanssa.

Kirkkovaltuuston kokouksiakaan ei ole tänä vuonna ollut kuin yksi ainoa.

Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut jatkuvasti suurta.

Meille, jotka ihmettelemme tätä kaikkea, on tullut se käsitys, että Jorma Harju on luonteenpiirteensä avulla saanut seurakunnan työyhteisön ja joitakin uskollisia heimolaisiaan muodostamaan yhteenkuuluvuuden kuplan, jolle kaikki ulkopuoliset, hyvääkin tarkoittavat ovat vihollisia. Pahasti sanottu, mutta niin totta.

Hengellisesti ja saarna-asioissa olemme tulleet Harjun kanssa hyvin ja veljellisesti toimeen. Hänen saarnansa, kun hän niitä harvakseen pitää, ovat todella hyviä. Toimitukset, häät, kasteet ja hautajaiset hän on hoitanut moitteettomasti. Joten uskon, kun hän nyt siirtyy Kokkolan suomalaisen seurakunnan pastoriksi, että hän selviää näistä tehtävistä hyvin. Toivotan Jorma Harjulle menestystä ja siunausta uudessa tehtävässään.

Erkki Kujala

12 vuotta kirkon asioita kirkolliskokouksessa vatvonut

