Pääkirjoitus: Keskustan suunta on kateissa ja puolueessa on vakavan analyysin paikka

Tuoreen kannatuskyselyn mukaan keskustan kannatus on historiallisen huono. Maakuntien naiset ja miehet pohtivat nyt kiivaasti tilannetta. Vaaleihin on puoli vuotta aikaa eikä mikään näytä tepsivän.

Pohjalaismaakuntien keskusta-alueet ovat tilanteessa, jossa entinen suurpuolue ei takavuosina ollut. Kun puolueen kannatus on 10,4 prosenttiyksikköä, on varmaa, ettei puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko voi olla tyytyväinen. Puolue onkin tiukan analyysin äärellä. Puolue on hallituksessa ja muutenkin ikään kuin kokoaan suurempi, mutta tällaiset näkemykset eivät auta tarkasteltaessa tulevaa vaalitulosta.

Tässä kohtaa uskollisimmat sanovat mahdolliseti, että gallupit ovat gallupeja ja niin tietenkin onkin. Älyllisesti kovin rehellistä ei ole arvioida, että kannatus noin vain kasvaa eduskuntavaaleihin 2023 mennessä. HS:n gallup-historia kertoo karua kieltä. Keskiviikkona julkaistun mittauksen mukaan keskusta on edelleen Suomen neljänneksi suurin puolue, mutta tulos ei ole vuoteen 2011 ulottuvan mittaushistorian aikana ollut koskaan näin huono.

Puolueessa haetaan syitä hallituspolitiikasta. Keskustaa on moitittu siitä, että se on joutunut myötäilemään vihervasemmistolaista politiikkaa. Keskustan puheenjohtajien voi sanoa vaihtuneen suhteellisen taajaan, mutta ratkaisua sekään ei ole tuonut. Edellisissä eduskuntavaaleissa kannatus oli sentään 13,8 ja tammikuun aluevaaleissa 19,2.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa keskusta oli selvästi suurin puolue. Nyt äänestäjät etsivät itselleen sopivaa ja hyödyllistä puoluetta. Perinteinen maaseudun puolue hakee paikkaansa ja se paikka saattaa löytyä keskisuurten puolueiden joukosta. Nykyinen hallitusvastuu kompromisseineen saattoi ratkaista pelin. Puolueen suunnan on oltava selvä, että äänestäjät tietävät mitä äänestävät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paikalliset keskustavaikuttajat eivät hätkähdä matalia gallup-lukemia – "Kyllä ne suuntaa näyttää, mutta viimeisimmissä kunta- ja aluevaaleissa Keskusta päihitti gallupit", muistuttaa konkari

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.