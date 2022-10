TV-viikon valinta: Riemastuttava uutuuselokuva 1290-luvun teinitytöstä

★★★★

Catherine Called Birdy.

Ohjaus Lena Dunham, 2022

Prime Video

Karen Cushmanin nuortenromaani Catherine Called Birdy (1994) on innostanut Girls-sarjasta tunnetun Lena Dunhamin ohjaamaan kolmannen elokuvansa. Filmi kertoo kyyhkysiä rakastavasta sydänkeskiajan 14-vuotiaasta, oman aikansa nuoresta kapinallisesta. Vuosi on 1290 ja monien teinityttöjen tapaan Birdy (Game of Thronesin Bella Ramsay) pitää päiväkirjaa. Tänä vuonna siihen on erityistä aihetta, sillä köyhtynyt maa-aatelisisä Sir Rollo (Andrew Scott) aikoo naittaa tytön rahakkaista myötäjäisistä.

Lapsikuolleisuus oli keskiajalla suurta ja ruumiilliseen kuritukseen kehotettiin Raamatussakin. Tiedetään silti, että lapsia rakastettiin noinakin aikoina. Hauskaakin osattiin pitää ja olla nokkelia niin hienostuneesti kuin karkeasti – aivan kuin nykyään. Birdy tappelee poikien kanssa rapapotissa niin, että hoitaja Rowenna (Lesley Sharp) valittaa: ”Juurihan minä sinut kaksi viikkoa sitten pesin!” Railakkaana ja usein tottelemattomana perheen ainoa tytär saa kepistä kämmenilleen. Isä Rollo on hyväntahtoinen, mutta sisäistänyt aikansa käsitykset. Lain mukaan jo 12-vuotias voitiin naittaa. Catherine saa armon kuukautisiinsa saakka. Tietenkin hän yrittää piilottaa veriset rätit ulkovessan lattianrakoihin.

Catherine Called Birdy on riemastuttava elokuva. Näyttelijät ilakoivat rooleissa poikkeuksellisen vapautuneina. Huumoria irtoaa erityisesti Birdyn kekseliäistä tavoista hankkiutua eroon kosijoista. Ihmiselon pohjimmaista samankaltaisuutta kuvataan nykyajan musiikilla: Misty Miller laulaa Supergrassin Alrightin ja Alicia Keysin Girl on Firen sekä Billie Piperin Honey to the Been. Nyttemmin näyttelijäksi ryhtynyt Piper esittää Catherinen äitiä.

Alkuperäisromaanissa kosija, vanha Takkuparta kuolee, joten Catherine joutuukin naimisiin tämän pojan kanssa. Kirjailijan realistinen ratkaisu on liian sovinnainen Dunhamille. Elokuvan Birdyn kapinallisuus palkitaan toisin.