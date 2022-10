TV-viikon valinta: Miehet etsivät rakkautta Berliinissä

★★★

All You Need 2.

Ohjaus Benjamin Gutsche, 2022

Yle Areena pe 28.10.

All You Need muistuttaa sävykkyydessään viimevuotista brittisarjaa It’s a Sin. Molemmat on nimetty laulujen mukaan. Saksalaissarja kuvaa nykypäivän Berliiniä eikä aids-aikakauden Lontoota. All You Needissä saa taas rakastaa – ja rakastella – vapaasti.

Draamakomedia seuraa pienen joukon pariutumisia ja eroja, loputonta kumppanin etsintää tinderien ja grindrien digiparatiiseista. Tunteet vain pilaavat hyvän seksin. Vai oliko se toisinpäin?

All You Need on sujuva sarja. Se tekee aiemmin rohkeina pidetyistä kohtauksista arkipäiväisiä.