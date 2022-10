Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Katsooko vanhuksesi liikaa televisiota?

Tilastotumpelona kysyin digimedia-asiantuntija Kari Haakanalta television katsojamääristä. Hän laittoi ystävällisesti tiedokseni Finnpanelin tilastoja viime vuodelta.

Ruudun ääressä vietettiin 2021 keskimäärin 3,5 tuntia päivässä. Kaikesta paheksuttu nuoriso kuluttaa telkkaria vähiten, vain puolitoista tuntia. Varoittava sormi osoittaakin myöhäiskeski-ikäisiä ja varsinkin yli 65-vuotiaita – he katsovat tv:tä melkein kuusi tuntia päivässä!

Kotimaisten suoratoistopalveluiden (Yle Areena, MTV Katsomo, C More) suosio kasvaa. Maksullista sisältöä tilaa peräti puolet väestöstä. Suosituin näistä on Netflix (29 % väestöstä), toisena C More (16 %) ja kolmantena Elisa Viihde Viaplay (15 %).

Ylelle maksulliset palvelut eivät pärjää, mutta ovat niin merkittävä tekijä, että TV-viikkoliite seuraa tarkkana niidenkin ohjelmistoja.