Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Saksasta muutakin kuin Rieslingiä

Viiniarvio

Bickel Stumpf Von den Bergen Silvaner Trocken 2021, Saksa, 14,98 €

Viinien arvioitsija tykkää kovasti, kun myymälän hyllyistä löytyy vähän harvinaisempia rypäleitä. Silvaner on Saksassa ja Ranskan Alsacessa vähän b-luokan rypäle, mutta kyllä siitä hyvä viinintekijä saa ihan kunnollisen viinin aikaiseksi. Ja tämä Frankenin alueen Von Der Bergen Silvaner on ihan kelvollinen valkoviini, ehkä vähän erilainen, mutta hyvä.

Raikas ja pirskahtelevan hapokas valkoviini on parhaimmillaan salaattien ja vaalean kalan kanssa.Pisteet 8,2/10

Sen tuoksu on saman henkinen kuin Sauvignon Blanceissa, karviaista, greippimäistä sitrusta ja vihreää omenaa. Hapokkuus tuntuu jo tuoksussa, samoin tietty karvaus. Ollakseen Silvaner, tuoksu on yllättävän terävä ja voimallinen.

Maku on osittain linjassa tuoksun kanssa. Raikas greippimäinen sitrus, karviainen, valkoherukka ja pirskahteleva hapokkuus, joka ei kuitenkaan ole kovin ärhäkkä. Maku on vähän tuoksua ystävällisempi ja pirskahtelevuus tuo siihen tiettyä mineraalisuutta. Kanasalaatin kanssa viini sopi hienosti, edellyttäen, että salaatissa on mukana vähän puristettua sitruunaa tasoittamassa hapokkuutta. Itse asiassa tämä on yksi parhaista Silvanereista, joita on tullut vastaan tällä vuosituhannella ja sopisi myös vaalealle kalalle. Nimi on niin vaikea, että sitä ei muista kukaan, mutta löytyy kun etsii kuivaa saksalaista Silvaneria myymälästä.