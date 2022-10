Pääkirjoitus: Britannian Lizz Trussin pääministeritaival ei imartele – Downing Streetillä ei kannata purkaa muuttolaatikoita

Britannian pääministeri Liz Truss väsyi kiirastuleen ja erosi 44 päivän jälkeen. Uuteen pääministeriin kohdistuva kova kritiikki voimistui päivä päivältä myös Konservatiivipuolueen sisällä. Torstaina iltapäivällä pääministeri ilmoitti erosta vaikka oli edellisenä päivänä vakuuttanut, ettei aio erota. Mieli muuttui lopulta yllättävän nopeasti paineen alla. Alahuoneen pääministerin kyselytunnilla keskiviikkona Truss esiintyi suorastaan vakuuttavasti ennen kuin tilanne lähti eskaloitumaan.

Lyhyen pääministeritaipaleen ajalle mahtuu kaksi ministerieroa. Avainministereistä kaksi joutui eroamaan. Jälkimmäinen eli sisäministeri Suella Braverman ilmoitti erostaan keskiviikkona, mikä ei varsinaisesti parantanut pääministerin tilannetta. Pääministeri antoi potkut ensimmäiselle valtiovarainministerilleen viime perjantaina. Uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt perui maanantaina lähes kaikki aiemmin luvatut veronalennukset, mutta syyllisen löytäminen talouspolitiikan epäonnistumisille ei auttanut.

Trussista tuli pääministeri syyskuun 6. päivänä. Hän korvasi värikkään Boris Johnsonin, josta oli tullut taakka puolueelleen. Trussista tuli taakka paljon nopeammin.

Pääministerin virka-asunnolla Downing Streetillä ei näinä aikoina kannata purkaa muuttolaatikoita. Lizz Truss jatkaa konservatiivien puheenjohtajana ainoastaan uuden valintaan asti. Uudesta johtajasta tulee myös pääministeri ja se tapahtunee jo ensi viikolla. Truss jää historiaan Britannian lyhytaikaisimpana pääministerinä.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer vaati välittömästi uusia vaaleja Britanniaan. On erittäin ymmärrettävää, että brititkin vaativat maahan toimintakykyistä hallitusta tilanteessa, jossa kansainvälinen tilanne on sekava ja talous on vaikeuksissa.

