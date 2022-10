Vili Ruuskan äänikolumni: Levyraati ei ole kuollut sukupuuttoon, vaikka musiikkia kuunnellaan nykyisin Spotifysta ja arvioidaan sosiaalisessa mediassa

Kuuntele äänikolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Onko kouluissa enää nykyisin levyraateja?

Tuo kysymys oli tämän kolumnin inspiraation lähde. Kolumnissa harjoitettava hyvä (?) pohdinta meni pilalle ennen aikojaan. Vastaus kysymykseen: kuulemma on. Asiasta raportoi ja minut reaalitodellisuuteen palautti kollega kahvitunnilla.

Kysymys nousi oikeasti mieleeni tällä viikolla. Osin siitä syystä, että havaitsin viikkosuunnitelmistamme levyraatia koskevan jutun. Kyseessä oli Jouni Nikulan vetämä levyraati, jossa arvioitiin uutta musiikkia. Tuon videomuotoisen levyraadin voit katsoa ja kuunnella Keskipohjanmaan verkkosivuilta.

Mutta niin, jäin miettimään, onko levyraadille enää tarvetta tai kysyntää. Nimeen liittyvä tallennus- ja esityskonsepti, levy, on menettänyt merkitystään. Rinnalle ja ohi ovat juosseet Youtube ja Spotify, kaksi keskeistä nykyajan musiikkipalvelua. Digi jyrää musiikkibisneksessäkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuka tahansa voi kuunnella mitä tahansa milloin tahansa. Ei tarvitse nostaa paperilapulla pisteitä ilmaistakseen, mitä mieltä on kappaleesta. Saman numeroilla tai ilman ja sanallisin perusteluin voi tehdä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Muistan, että levyraadin olennainen elementti oli yllätyksellisyys. Musiikki 20 vuotta sitten oli vaikeammin saavutettavaa, jolloin kaverin soittama biisi oli suuremmalla todennäköisyydellä tuntematon. Tämä tietysti lisäsi mielenkiintoa arvioitavaa kappaletta kohtaan. Tämä yllätysmomentti on poistunut käytännössä vapaan kuunneltavuuden myötä.

Lämmöllä palaan ala-asteaikojen levyraateihin 2000-luvulle. Sormet syyhyten edellisenä iltana tuli koluttua valikoimaa läpi. Ajatukset risteilivät päässä.

"Mikä on suosikkikappaleeni? Saakohan se hyviä pisteitä? Mitä muut ajattelevat siitä tai minusta, kun soitan nimenomaan sen kappaleen? Olisiko sittenkin tuo varmempi valinta? Onko se riittävän hyvä minun mielestäni?"

Reppuun sujautettava levy ei siis valikoitunut pelkästään musiikillisin perustein. Keittiöpsykologiaa ja ryhmädynamiikan tuntemustakin tarvittiin. Kaiketi sitä halusi kuulua joukkoon, olla mahdollisimman suosittu ja olla menettämästä kasvojaan. Varhaisteinin kasvukipuja...

Vilille, 9, Hockey Night in Finland -lätty oli kovaa kamaa. Lätkäteemaisessa kokoelmassa oli tuutin täydeltä energiaa tuovaa rock-musiikkia.

Enää piti valita soitettava biisi. Ramonesin Blitzkrieg Bop? Sladen Cum on Feel the Noize? Live is Life oli lopullinen valinta. Jälkikäteen sanottuna aivan väärä ja huono noihin kappaleisiin verrattuna.

Ei nimittäin lähtenyt. Menestyi kuin Suomi Euroviisuissa.