Dawson Clayn mielipidekirjoitus: "Maailmanlopun manaajat ovat ennustaneet ekokalyptista loppuamme 60-luvulta asti"

Maailmanlopun kultteja tavataan hengellisissä piireissä, joissa ihmiset voivat, pyrkiessään tulkitsemaan kirjoituksia, hairahtua vakuuttumaan siitä, että loppu on lähellä. Vaikka elämmekin jälkikristillistä aikakautta lännessä ja ajan henki on ateistinen, on tähän valistuneisuuden kehtoon kuitenkin periytynyt odotus maailmanlopulle. Valistunut ihminen pelkää tuhoutumistaan ilmastonmuutoksen seurauksena.

Maailmanlopun manaajat ovat ennustaneet ekokalyptista loppuamme 60-luvulta asti. Ekokatastrofaalisia loppuja on povattu lukuisia – toteutuneita nolla. Silti näitä kauhuja manataan jatkuvasti huonolla menestyksellä. Monesti vaikutusvaltaisten ihmisten toimesta, kuten Al Gore, jonka Epämiellyttävä totuus -dokumenttielokuva oli suosittu. 70-luvulla ennustettiin uutta jääkautta. Malediivit ennustettiin uppoavan 2018. Öljyn piti loppua vuonna 2000. Vaikka hinnat ovatkin taivaissa, kyse ei ole öljyn puutteesta vaan kauppasodasta.

Miksi pelotellaan? Onko kyse sensaatiohakuisuudesta vai mielipidevaikuttamisesta, jotta ekoveroilla voidaan rahastaa kansalaisia? Vihreä siirtymä ja kestävä kehitys vaikuttavat olevan vihreä taantuma ja kestämätön kehitys. Siirtymä onkin teollisesta teollistumattomaan yhteiskuntaan. Kehitys ei olekaan tasapainoista, elintasoa ylläpitävää kehitystä, vaan elintasoa laskevaa taantumista.

Luonnon suojeleminen on hyvä, mutta energiasektorin kehittäminen ei saisi olla sektorin lakkauttamista vaan parantamista. Siirtymässä vanhemman teknologian käyttäminen on tarpeellista. Muuten emme puhu siirtymästä vaan nollauksesta.

Dawson Clay

Valta Kuuluu Kansalle