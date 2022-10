Kansanedustaja Anders Adlercreutzin mielipidekirjoitus: Älkäämme astuko Putinin ansaan – Euroopan sisäisiä konflikteja toivovalle Venäjälle energia on loistava ase

Pari viikkoa sitten piti Putin puheen, jonka päätteeksi hän allekirjoitti asiakirjat neljän Ukrainan alueen liittämisestä Venäjään. Puhe ylitti järjettömyydessään jopa sen puheen, jonka hän piti ennen Ukrainan hyökkäystä.

Putinin ensisijainen viesti oli odotettavissa: "Olemme sodassa Naton kanssa". Takaiskut on helpompi hyväksyä, jos vastustajaa suurennellaan.

Puheessa oli myös toinen narratiivi: eurooppalaiset tekevät lapsillemme sukupuolikorjausleikkauksia, perheemme ovat uhattuina. Isät eivät ole isiä, pojat eivät ole poikia. Länsi on täynnä satanisteja, jotka ovat hylänneet "perinteiset arvot". Eivätkä vain perinteisiä arvoja, vaan myös perinteisen "aidon" energian.

Punaisen torin hieman väkinäisissä juhlissa yksi puhujista vaati pyhää sotaa: "Satanistit, me tulemme luoksesi! Pelätkää meitä! Pyhä sota!"

Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill on puhunut sodasta lippuna taivaaseen, iankaikkiseen elämään ja kunniaan. Tämä on lupaus, jota minkään suuren kristillisen kirkon johtajan ei ole kuultu lausuvan pitkiin aikoihin.

Neuvostoaikoina Venäjä yritettiin esittää jonkinlaisena progressiivisena vaihtoehtona konservatiiviselle lännelle. Segregaatiota ja luokkayhteiskuntaa kritisoitiin. Tämän päivän Venäjä on laittanut maailmankirjat uusiksi. Nyt siellä levitetään ajatusta ideologisesta taistelusta liberaalin lännen ja perinteisen uskonnollisen Venäjän välillä. Progressiivinen länsi on uhka, Venäjä taas hyvä.

Tällaista vastakkainasettelua Venäjällä on viljelty jo pitkään. Samanlaisen vastakkainasettelun varaan on rakennettu myös Euroopan populistiset puolueet: liberaali yhteiskunta, jossa yksilön vapaus ja itsemääräämisoikeus ovat keskiössä, on uhka vallitsevalle maailmanjärjestykselle. Tai pikemminkin: se on uhka sille maailmanjärjestykselle, jonka varaan Putinin asema on rakennettu.

Vanhasta maailmanjärjestyksestä kiinni pitäminen tekee taistelusta eksistentiaalisen. "Our way of life" ei tietenkään ole uusi argumentti, mutta jos Kreml yhdistää sodan Venäjän olemassaoloon ja siihen maailmankuvaan, jota he julistavat edustavansa, tulee tilanne vaikeutumaan entisestään. Onko sodasta enää paluuta? Miten ja mitä tällaisista lähtökohdista voi lähteä neuvottelemaan?

Venäjän vaikuttamisessa on pitkään käytetty samaa argumentaatiota. Trump nousi valtaan samalla tyylillä, ja samaa retoriikkaa ovat toistelleet myös tuhannet Kremlin megafoneina toimivat online-toimijat.

Kreml on ajan kuluessa oppinut, mitkä asiat jakavat länttä. Juuri näitä jakolinjoja se pyrkii nyt vahvistamaan. Yhtenäinen länsi on heille ongelma, kun taas sisäisistä konflikteista ja polarisoitumisesta kärsivä länsi on heikko, ja siten myös helpommin lyötävissä.

Euroopan sisäisiä konflikteja toivovalle Venäjälle energia on loistava ase. Energia ei ole koskaan ollut täysin neutraali keskustelunaihe, ja tänä päivänä se on polarisaation ytimessä. Energia liittyy konkreettisella tavalla arjen tottumuksiin ja välttämättömyyksiin. Keltaliivien protestit otetaan Kremlissä vastaan ilolla. Energiakysymys ei ole käytännön tasolla "neutraalia" tiedettä. Vihreä siirtymä edellyttää irtaantumista tutuista käytännöistä, ja tutusta luopuminen on meille ihmisille aina vaikeaa.

Nyt vihreästä siirtymästä on kuitenkin tulossa paitsi työkalu ilmastonmuutoksen kampittamiseen myös kilpi, jota tarvitaan meille tärkeän ideologian suojelemiseen. Venäjä voidaan riisua askel askeleelta sen käyttämästä energia-aseesta. Kun siirtymä on tehty, ei patruunoita enää ole jäljellä. Siirtymä on siksi asia, jota meidän tulisi eurooppalaisina nopeuttaa, ei sabotoida. Huolimatta siitä, ettei se ole halpa tai helppo, sillä on arvokas rooli demokratian suojelemisessa.

Demokratian menettämisen uhkaa ei olla ehkä ihan vielä sisäistetty kansalaisten keskuudessa. Siitä luopuminen tulisi kuitenkin olemaan jotain paljon dramaattisempaa kuin lyhyehkön aikaa haasteellisessa energiatilanteessa eläminen.

Ruotsissa oli juuri vaalit ja Suomessa mennään kohti vaaleja. Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainassa tulee vaikuttamaan keskusteluihin. Siksi on syytä tunnistaa ne keskustelun taustalla piilevät ristiriidat, joita Putinin narratiivi on systemaattisesti pyrkinyt rakentamaan ja käyttämään hyväksi.

Ukrainan sota tulee kestämään aikansa. Ukraina ei voi selviytyä ilman ulkopuolista apua. Ja ulkopuolinen apu on uhattuna, jos länsi antaa itsensä häiriintyä Putinin yllättävien siirtojen ja erilaisen hybridivaikuttamisen seurauksena.

Tällaisessa vaativassa murrosvaiheessa meidän poliitikkojen tulee varoa helppojen irtopisteiden keräämistä. Se ei tarkoita, etteikö asioista voitaisi väitellä, vaan sitä, että väittelyltä edellytetään rehellisyyttä ja että se on tosiasioihin pohjautuvaa. Kaikki muu on keskinkertaista ja lyhytnäköistä.

Anders Adlercreutz

kansanedustaja (r.)