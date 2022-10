Timo Lassilan mielipidekirjoitus: Tuulivoima on ristiriidassa Kokkolan Hinku-ohjelman kanssa

Mihin tarvitsemme tuulivoimaa? Tämä kysymys on monen ihmisen huulilla. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan, mutta mikä on oikea ratkaisu?

Tuulivoimaa puolustellaan pääsääntöisesti energian tarpeella ja puhtaalla energialla. Onko tuulivoima kuitenkaan Kokkolan kaupungin hiilineutraaliohjelman mukainen?

Ei ole. Se on selvästi ristiriidassa Hinku-ohjelman kanssa. Miten voimme mitata kaupungin hiilinielun muutosta, jos ei edes ole tiedossa tämänhetkisen hiilinielun määrää?

Jos katsomme kaikkia hankkeita, mitä on tai tulee vireille, niin ei Kälviälle ja Ullavaan erämaata sitten jääkään. Tämänhetkisen arvion mukaan Kokkolan alueelle olisi tulossa noin 300 tuulivoimalaitosta. Näiden tieltä ollaan kaatamassa monin kerroin hiilinielua: n. neljä hehtaaria metsää per mylly, joka keskimääräisesti imee hiiltä 18 800 kg/vuosi x 40 vuoden vuokra-aika. Tämä tuulivoimalaitosalue ei ko. ajankohtana uusiudu. Miten tämä on linjassa Kokkolan Hinku-ohjelman kanssa?

Haluavatko ko. alueiden asukkaat ympäristöönsä tuulivoimalaitoksia? Epäilen, että eivät halua. Entäs maanomistajat? Vuokraavat maat saadakseen rahaa omaan ahdinkoonsa? Osa varmaankin. Kuitenkin valitettavaa on tämän ympäristön muuttuminen tuulivoimateollisuusalueeksi, ei puistoksi, vaikka näin sitä markkinoidaan.

Oleellinen pohdinnan aihe on myös perustuksien jälkihoito, joka jää pahimmassa tapauksessa kuntalaisten vastuulle. Ympäristölaki tulee varmasti kiristymään 40 vuoden aikana.

Miksi menemme pylly edellä puuhun? Onko tuulivoimabisnes mennyt jo korruption puolelle? Siitä on jo joitain viitteitä esim. Lestijärvellä.

Tuulivoimalaitosten lisäksi pitäisi rakentaa säätövoimaa, mikä korvaisi tuulettomat päivät. Valitettavan usein ne ovat juurikin niitä pakkaspäiviä, jolloin energiaa tarvitaan.

Herkästi kysytään tässä kohtaa, millä energia tuotetaan, jos ei tuulivoimalla. Yhtä hyvin voisi kysyä, miksi rakentaa tuulivoimalaitoksia.

Jos rakennamme ensin säätövoimaa, niin silloinhan emme tarvitse tuulivoimaa. Joka tapauksessa tämä tuulivoiman tehottomuus on jollakin korjattava. Miksi valehdella itselleen, että tuulivoima olisi ratkaisu, kun sitä se ei ole? Ilman tuulivoimaa säilyttäisimme luontomme kaikkine rikkauksineen.

Timo Lassila