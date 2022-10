Kokkolalainen Ulla Kotka lähtee yhä, 90-vuotiaana, joka aamu töihin – Golf-harrastus on saanut jäädä, kun se vei liikaa aikaa työnteolta

Eihän sitä koskaan tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Eipä sitä aavistanut Ulla Kotkakaan, kun hänen miehensä kuoli sydänkohtaukseen vuonna 1971. Kotona oli kolme lasta, 7-, 9- ja 15-vuotiaat. Oli myös yritys, rengasliike, jota mies oli pyörittänyt.

– Olin kyllä ollut liikkeessä töissä, hoitanut paperiasioita ja siivonnut. Sitten jäin pyörittämään liikettä yksin, muistelee Ulla yli 50 vuoden takaisia tapahtumia.

Kokkolalainen Ulla Kotka kirjoitti nuorena ylioppilaaksi, meni verotoimistoon töihin, perusti perheen ja siirtyi jo 1962 rengasliikkeeseen, kun sinne tarvittiin ”paperiasioiden” hoitajaa. Nyt on Ullalla siis takanaan jo 60 vuotta Rengas-Kotkilla?

– Kyllä! Ja viihdyn täällä edelleen yhtä hyvin! Olen kiitollinen aina kun näen, että pihaan tulee asiakas, kertoo 90-vuotias.

Rengas-Kotkia pyörittää nykyisin Ullan poika Gustav, mutta Ulla tulee edelleen töihin joka aamu. Eläkeläisen elämä ei houkuttele vieläkään.

– Ei hyvänen aika! Tulen kahdeksaksi töihin ja lähden viideltä. Otan vastaan asiakkaat, myyn renkaita, tarkastan että varastossa on tavaraa, teen tilauksia, siivoan...Aivan samaa työtä kuin ennenkin, vakuuttaa Ulla.

Myös asiakkaat ovat tottuneet Ullan läsnäoloon.

– Jos olen käymässä jossain, he kyselevät heti missä mummo on, nauraa Ulla.

Ulla Kotka on elävä legenda Kokkolan yritysmaailmassa. Haastatteluun hän ei ole aiemmin suostunut, mutta nyt hänet on helppo yllättää työpaikallaan, missä hänelle on järjestetty yllätyssynttärit. Kakkukahveille virtaa porukkaa, Ulla kiittelee hämillään lahjoista – työkäsineet kädessä.

– Minulla on ihanat lapset ja lastenlapset, he tämän ovat järjestäneet!

Ulla Kotka ei osaa sanoa, mikä on hänen pirteytensä ja terveytensä salaisuus.

– Se taitaa olla geeneissä, äitini oli samanlainen, arvelee Ulla.

Hän uskoo kuitenkin, että työnteko pitää ihmisen virkeänä.

– Kyllä ehdottomasti! Tunnen itseni tärkeäksi, kun saan tehdä jotakin. Kun jäin leskeksi, työ oli minulle tärkeää että selvisin yksinhuoltajana elämässä eteenpäin. Ja täällä liikkeessä jo kaikki silloin auttoivat, muistaa Ulla.

Hän ihmettelee itsekin hyvää vointiaan ja jaksamistaan.

– Tuntuu, että en ole muuttunut. Että teen työtä samalla tavoin kuin nuorempana.

Työn lisäksi Ullan elämään mahtui ennen golf, mutta sen hän on jo jättänyt.

– Se vei liikaa aikaa työnteolta, perustelee Ulla.

Pakko on puhua myös työasiaa, rengasliikkeessä kun konkarin kanssa ollaan. Mitkä ovat parhaat renkaat?