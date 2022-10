Pääkirjoitus: Työelämän laadulla merkitystä – Kun töissä pitää jaksaa, on työn oltava palkitsevaa

Kaikissa Euroopan maissa työelämässä jatketaan entistä pidempään. Ihmiset elävät vanhoiksi eikä ole mahdollista, etteikö töissäkin oltaisi pidempään. Tosin perjantainen uutisointi elinajanodotteen muutoksesta tuo suuntaa siihen, ettei se koko ajan kuitenkaan nouse. Suomalaisten 65 vuotta täyttäneiden elinajanodotteessa on nimittäin tapahtunut laskua. Viime vuonna 65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,5 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,9 vuotta.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksen mukaan "työmarkkinoilta poistumisikä" on noussut verrattain paljon. Eläketurvakeskus oli mukana tutkimuksessa, jossa vertailtiin työnjättöikää koulutustason mukaan 16:ssa maassa. Se ei ole yllättävää, että vähemmän koulutetut jättävät työmarkkinat aiemmin kuin korkeasti koulutetut. Voiko esimerkiksi työn fyysinen rasittavuus vaikuttaa tähän.

Kolmasosa 63–80-vuotiaista eläkeläisistä työskentelee tai on kiinnostunut työskentelemään vanhuuseläkkeellä ollessaan. Syy tähän kuulostaa erittäin hyvältä. Monet eläkeläiset haluaisivat työskennellä sen vuoksi, että työ toisi mielenkiintoista tekemistä. Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistun analyysin mukaan eläkeläiset ovat kuitenkin huolissaan siitä, ettei heitä huolittaisi töihin ikänsä vuoksi.

Huoli tuntuu turhalta ainakin, jos vertaa huoliajatuksia tuoreeseen tutkimukseen. Yli 70 prosenttia työnantajista uskoo, että useimmissa työtehtävissä voi jatkaa 65-vuotiaaksi asti. Tämä on siinäkin mielessä myönteinen viesti, että varsin monen nyt työelämässä mukana olevan eläkeikä on jo 65 tai enemmänkin. Sekin on muistettava, että moni poistuu työmarkkinoilta jo ennen varsinaista eläkeikää useista syistä.

Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela sanoo Keskipohjanmaassa, että suomalaisille palkkaakin merkityksekkäämpää on työelämän mielekkyys. Työolotutkimusten mukaan suomalaiselle on tärkeämpää pystyä kehittymään työssään kuin saavuttaa korkeampi asema (KP 22.10.). Tutkijan mukaan suomalaiselle on tärkeää päästä kehittymään ja toteuttamaan itseään vapaa-ajan lisäksi myös työelämässä.

Kokkola-lehden juttu 90-vuotiaasta Ulla Kotkasta on hurmaava ja harvinainen esimerkki todella pitkästä työurasta. Teräksinen rouva menee edelleen joka päivä kahdeksaksi töihin vaikka vastuu omasta yrityksestä onkin siirtynyt pojalle. Tämän päivän Keskipohjanmaassa kerrotaan kokkolalaisen Pirjo Pohjoismäen pitkästä työurasta Kokkolan Prisman neuvonnassa. Ensi kesänä tulee mittariin 68 vuotta ja on aika jäädä eläkkeelle.

Nykyaikainen työelämä edellyttää monenlaista ymmärrystä esimerkiksi ikäjohtamisesta. Parikymppiset nuoret odottavat työelämältä jotain muuta kuin vuosikymmeniä vanhemmat työkaverit.

Usein on hyvä, että työpaikalla on monenlaista osaamista ja kokemusta. Työ lohkaisee niin ison osan työssä käyvien ihmisten elämästä, että tuntien sisällöllä ja olosuhteilla on merkitystä. Tämä vaikuttaa myös ihmisten kiinnostukseen pysyä töissä sen sijasta, että lasketaan päiviä vapauteen.

Monilla aloilla on käytännön kokemusta siitä, että eläkeläisiä suorastaan revitään töihin. Hoitoala on yksi sellainen ala, jossa työvoimapula suorastaan pakottaa houkuttelemaan eläkeikäisiäkin töihin. Lisäksi kokeneet työntekijät ovat kullanarvoisia vaativissa tehtävissä.

