Pääkirjoitus: Suomessa tehdään presidenttiä, joskin maltillisesti – Mika Aaltolan kansansuosio saa puolueet miettimään kiivaasti tulevia kuvioita

Eduskuntavaalit käydään puolen vuoden kuluttua, mutta kuumempi aihe ainakin julkisuudessa ovat nyt reilun vuoden päässä olevat presidentinvaalit. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola nimettiin perjantaina Ilta-Sanomien gallupissa suosituimmaksi ehdokkaaksi. Tosin lähes samoissa lukemissa olivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja keskustataustainen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Aaltolaa ihaillaan, ja hän myös ärsyttää. Siitä ei ole mitään epäselvää, etteivätkö ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan esiintymiset ole tulleet tutuiksi kaikille Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Aaltolaa julkisuudessa esiintyminen selvästi miellyttää, mutta samaan aikaan on valtavasti kysyntää. Kriitikoiden kannattaa muistaa, että kukaan ei pääse haastateltavaksi ilman toimituksen ja kyseisen median tahtoa.

Aaltolan ongelma tuntuu olevan nyt se, että kansa kannattaa, mutta puolueista ei ole tehty vakavia pyyntöjä. Tämä näkyi Aaltolan kommenteissa perjantaina ja lauantaina. Hänen mukaansa sitoutumattoman ehdokkaan olisi vaikea tulla valituksi. Näin tietysti onkin, kun tyypillisesti ehdokkaaksi tullaan puoluepolitiikan kautta. Aaltola tarvitsisi kampanjaorganisaation, joka on vaikea rakentaa puolueiden ulkopuolelta.

Nykyinen presidentti Sauli Niinistö on poikkeuksellisen suosittu. Hänen kaksikautinen presidenttiytensä ei pääty hitaasti hiipumalla vaan Niinistö porskuttaa tapahtumien keskipisteessä myös Suomen ulkopuolella. Tämä johtuu tietysti kansainvälisestä turvallisuustilanteesta, Venäjän hyökkäyssodasta, Nato-päätöksestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Puolueet ovat toistaiseksi olleet maltillisia presidenttipelissään. Mika Aaltolan kaltaista kansan suursuosikkia ei ole kellään ja seuraavaksi odotetaan puolueiden ratkaisuja omista ehdokkaistaan. Monella puolueella on hyviä, asiantuntevia, potentiaalisia ehdokkaita. Jos kansalta nyt kysytään, on karismalle kysyntää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut tänä vuonna täysin poikkeuksellisesti esillä, mikä selittää tuon alan asiantuntijan suosion ja näkyvyyden.

Keskipohjalaisittain ja valtakunnallisestikin mielenkiintoinen kysymys on kokkolalaisen komissaarin Jutta Urpilaisen (sd.) vastaus ehdokastiedusteluihin. Perjantaina Urpilaisen avustaja vastasi Keskipohjanmaan kyselyyn ehdokkuudesta, että ei ole uutta kerrottavaa edellisen vastauksen jälkeen. Pitkäaikainen kansanedustaja ja SDP:n entinen puheenjohtaja ei siis ole vielä päättänyt tai hän ei ole ainakaan halukas kertomaan omaa ratkaisuaan. Aiemmin hän on kuitenkin luvannut harkita asiaa jossain vaiheessa.

Suomen seuraava presidentti johtaa Suomen toimintaa Natossa. Tasavallan presidentin työ on aktiivinen tehtävä, jossa on valtaa ja vastuuta. Tämän luulisi houkuttelevan puolueita ja heidän ehdokkaitaan.

Puolueet ovat olleet varovaisia kommentoidessaan kansansuosikki Aaltolan mahdollista ehdokkuutta. Ne keskittyvät nyt eduskuntavaaleihin ja presidenttiehdokkaita nimetään todennäköisesti kevään aikana. Vaiteliaisuus ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö presidenttikuviota mietitä kiivaastikin. Samaan aikaan Aaltola odottaa kutsuja.

