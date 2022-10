Pääkirjoitus: Merituulessa kysymys miljardien hankkeista – Pietarsaaren edustan ulkomerialue kiinnostaa, vaikutuksia myös Kokkolaan

Merituuli ja sen tuomat mahdollisuudet kiinnostavat länsirannikolla. Kaksi yhtiötä tavoittelee nyt merituulivoimapuistoa Pietarsaaren seudulle. Miljardihankkeet sijaitsevat kolmisenkymmentä kilometriä Pietarsaaresta länteen. Toisen hankkeen voimalinjan rantautumisvaihtoehtona on myös Kokkola. Myös kolmas yritys hakee tutkimuslupaa.

Molempien merituulipuistojen valtaisat myllyt sijoittuisivat Suomen aluevesirajan ulkopuolelle Suomen talousvyöhykkeelle. Myös keskustelu mahdollisista ympäristöhaitoista ja häiriöstä asutukselle lainehtii, joten tulevat yleisötilaisuudet ovat tarpeellisia. Huoleen on vastattava ja faktoja pitää voida kysyä.

Maanantain Keskipohjanmaassa kerrotaan, että Kokkolan suurteollisuusalue KIP sekä Kruunuportin suurelle teollisuudelle ja valtaville teollisuushalleille varattu alue on huomioitu myös Pietarsaaren edustalle kaavailluissa hankkeissa. Tuulisähkön ja vedyn tuotannon arvioidaan hyödyntävän myös Kokkolaa ja se voisi toimia suoranaisena teollisuuden vetovoimatekijänä. Tämä olisi erinomainen asia.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa, että teollisuudessa on menossa murros ja juuri tämän tyyppisellä energialla on kasvava kysyntä. Kokkolassa voitaisiin jalostaa esimerkiksi vedyn johdannaisia.

Lottovoitolta merituulivoimapuistot kuulostavat tässä vaiheessa Kokkolan ja Pietarsaaren seudulle ja laajemminkin. Merituulivoima on nopeasti ruvennut kiinnostamaan alan toimijoita. Erityisen mielenkiinnon kohteena on Suomen talousvyöhykkeellä oleva ulkomerialue Pietarsaaren edustalla. Kysymys on miljardien hankkeista.

