Pia Räihälän kolumni: Miksi olemme unohtaneet kekrin mutta ottaneet vastaan amerikkalaisen halloweenin?

Luonnossa eletään nyt talven kynnyksellä elämän ja kuoleman taitekohtaa, ja se näkyy myös eri kulttuurien juhlakalentereissa. Me vietämme pian pyhäinpäivää, jolloin muistamme pois nukkuneita läheisiä. Pyhäinpäivän tunnelma on perinteisesti harras ja erityisen herkkä niille, joiden suru on tuore. Kynttilöitä viedään haudoille, ja niitä sytytetään kirkoissa vuoden aikana pois nukkuneiden muistoksi.

Pyhäinpäivää vietetään aikavälille 31.10.–6.11. osuvana lauantaina, tänä vuonna 5. marraskuuta. Nykyään siihen sekoittuu Yhdysvalloista rantautunut kummitusjuhla halloween, jota vietetään siellä lokakuun viimeisenä päivänä. Suomessa halloweenia on jo yleisesti alettu viettää tuota päivää edeltävänä tai sen jälkeisenä lauantaina – mahdollisesti siis pyhäinpäivänäkin. Siitä huolimatta, että tämän tuontijuhlan kontrasti suomalaiseen pyhäinpäivän viettoon on suuri.

Toki yksi hauska juhlakin sopii syksyn synkkyyttä piristämään, mutta siihen meillä olisi kotoperäinenkin vaihtoehto: kekri. Tässä entisten aikojen sadonkorjuujuhlassa herkuteltiin ruualla ja juomalla, leikittiin, laulettiin ja kerrottiin tarinoita. Nuoret pukeutuivat kekripukeiksi ja kekrittäriksi. Kekrin aikana uskottiin kummitusten liikkuvan, ja vainajiakin piti kestitä. Levottomien vainajien karkottamiseksi poltettiin tulia ja tehtiin lyhtyjä nauriin kuorista. Kekrin yhteiset juuret halloweenin kanssa ovat ilmeiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miksi olemme unohtaneet kekrin mutta ottaneet vastaan amerikkalaisen halloweenin? Maa- ja kotitalousnaiset sentään pyrkii elvyttämään kekriä. Kaupallisen halloweenin tilalle halutaan tuoda kotimaista juhlaperinnettä, johon kuuluvat suomalainen ruoka ja yhteisöllisyys. Järjestö myös muistuttaa, että kekri on halloweenia vanhempi perinne. Kekriviikkoja vietetään parhaillaan, 17.10.–6.11.

Ehkä kekristä tulisi tunnetumpi juhla ja se saavuttaisi enemmän näkyvyyttä, jos olisi kekriviikkojen sijaan tai vaikka niiden ohella yksi nimetty kekripäivä. Sehän voisi olla pyhäinpäivää edeltävä lauantai, jotta se ei loukkaisi surevien tunteita. Jos joku haluaa silloin mieluummin viettää halloweenia ja kaivertaa nauriiden sijaan kurpitsoja, niin siitä vain.

Minua kyllä kiehtoisi ajatus vanhanajan kekrijuhlista syöminkeineen ja ohjelmineen. Kun ei sellaisia liene tarjolla, niin mikäpä estää laittamasta kotona omaa kekripöytää – kotimaisista aineksista, tietenkin.