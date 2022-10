Kalle Lehtosen mielipidekirjoitus: Masentavaa kuunnella eduskunnan keskustelua – "Sitä litaniaa kun kuuntelee, niin alkaa uskoa, että itselläkin menee huonosti"

Tulee paha mieli, kun kuuntelee näitä eduskunnassa käytäviä julkisia keskusteluja. Opposition mukaan huonosti menee suomalaisilla eläkeläisillä, lapsiperheillä, yksin asuvilla, vanhuksilla, maanviljelijöillä, yrittäjillä, opiskelijoilla... eli kaikilla. Sitä litaniaa kun kuuntelee, niin alkaa uskoa, että itselläkin menee huonosti.

Kun selviää puheiden aiheuttamasta transsitilasta ja alkaa selvittää itsensä tai tuttavapiirinsä tilaa, tiedän kyllä, että monilta puuttuu mönkijä, moottorikelkka, moottoripyörä, sähköpyörä, kesämökki ja jää monta ulkomaanmatkaa tekemättä. Lähipiirissä on lapsiperheitä, eikä näytä heilläkään menevän huonosti. Lapset ovat hyvin puettuja, iloisia ja terveitä.

Terveyspalvelut haukutaan maan rakoon. Itse olen saanut kiitettävästi kaikki palvelut, mukaan lukien hammashoito, silloin kun olen oikeasti tarvinnut hoitoa.

Jos lasketaan huonosti pärjäävien joukosta pois viinan ja huumeiden kanssa läträävät, aamu-uniset, ne joille vaikka joka aamu antaisi tonnin niin illalla on perse auki, ammattisairaat ja ne, jotka käyttävät väärin suhteellisen hyvää tulonsiirtojärjestelmää, Suomessa on pieni porukka, joka oikeasti voi huonosti ja joista huolenpito ei ole ylivoimainen tehtävä. Jos me kaikki tekeydymme huonosti voiviksi, niin se on kohtuuton tehtävä hallitukselle.

Päivitellään sitä kun suurituloiset eivät viitsi tehdä työtä kun verotus on niin korkea. Tästä vaivasta pääsee kun siirtyy lähemmäksi siivoojien tuloluokkaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nähtäväksi jää, miten kokoomuksen lupaamien veronalennuksien käy, kun nyt galluppien keulapaikalta hakee hallituskumppaneita. Kenellä on rohkeutta ottaa lainaa tai käydä sosiaaliturvan kimppuun ja näin rahoittaa veronalennukset?

Osalla nuorista on mielenterveysongelmia ja osalla vaikeuksia herätä aamulla ylös. Kun nuori syrjäytyy, niin se on miljoonakustannus yhteiskunnalle. Näiden nuorten auttaminen ei saa olla rahasta kiinni.

Samoin työllistymiseen on paneuduttava rohkeasti. Jos yhdellä sopimuskierroksella vaadittaisiin esimerkiksi vain alle 3000 euron palkkoja korottamista niin, että tämän tason alittavaa osaa nostettaisiin puolella, säästöä tulisi asumistuesta ja toimeentulotuesta ja työtkin kelpaisivat vapaaehtoisesti paremmin. Pakottaminen sosiaaliturvan leikkaamisen kautta työhön, jonka palkalla ei tule toimeen, ei kuulu sivistyneen yhteiskunnan tapoihin.

Pitää lopettaa höpöttäminen, että kyllä kotona asuminen on vanhuksille mieluisempaa. Totta kai on niin kauan, kun pystyy oikeasti hoitamaan asiat kohtuullisesti. Kun hoitajien pitää käydä auttamassa takapuolen pyyhkimisessä, aamulla pukemisessa, ruuanlaitossa, illalla nukkumaan laittamisessa, vanhuksen turva on rannekkeen napin takana ja naapuri kunnassa on päivystäjä näitä avun tarpeita varten, täytyy löytyä ympärivuorokautinen hoitopaikka.

Sukupolvi joka on nyt hoitopaikkaa vailla, on siirtänyt yhteiskunnan sirpin ja öljylampun ajasta tähän yltäkylläisyyden aikaan, joten eiköhän he ole ansainneet arvokkaan vanhuuden.

Näistä ja monista muista ongelmista ei eduskunnan julkisissa tilaisuuksissa keskustella, vaan luetaan väitteet ja kannanotot papeilta, vaikka niihin on jo vastattu. Näistä tilaisuuksista on tullut äänestäjien kosiskelutilaisuuksia, joissa ei pyritäkään oikeasti ratkaisemaan ongelmia.

Lehtosen Kalle

Ylivieska