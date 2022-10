Sievin Yrittäjien mielipidekirjoitus: Sievin kunnan on syytä ostaa Lämpö Korpelan voimalaitos

Sievin kunta sekä Sievin Yrittäjät allekirjoittivat elinvoimalupauksen 20. 6. 2022. Yhtenä painopistealueena on yrittäjämyönteiset hankinnat. Nyt tällainen hankinta on ajankohtainen, sillä Lämpö Korpela on ilmoittanut nostavansa kaukolämmön energian hintaa marraskuun alusta alkaen.

Perusteltu syy tähän on kustannusten nousu, mutta kolmenkymmenen prosentin korotus hintoihin ei voi pelkästään kulupuolella selittyä. Korpela-konserni on luopumassa voimalaitoksesta, sillä sen toiminta ei varsinaisesti liity kuntayhtymän ydinosaamiseen. Korotus onkin selvä aikomus tehdä voimalaitoksesta houkutteleva hankinta.

Nyt kunnan on syytä ostaa voimalaitos ja perustaa tytäryhtiö hoitamaan ja ylläpitämään sen toimintaa. Näin kunnan nykyisille sekä tuleville kaukolämmön käyttäjille voidaan tarjota luotettavaa, huoletonta sekä halpaa lämpöenergiaa. Jos voimalaitos kaupataan ulkopuoliselle toimijalle, on selvää, että marraskuun alusta voimaantuleva energian hinta on vasta alkua.

Aleksi Kotilainen

puheenjohtaja

Sievin Yrittäjät ry