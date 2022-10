Outi Yli-Arvon kolumni: Kimppu ruusuja Kannuksen valtuutetuille Raasakan koulupäätöksestä

Reilut pari viikkoa sitten Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi Raasakan kouluhankkeen miljoonalla eurolla nousseen kustannusarvion. En sure tuon miljoonan perään, enkä myöskään nykyisen Raasakan koulurakennuksen puolesta, kun se aikanaan puretaan.

Uutta koulua on odotettu pitkään ja hartaasti. Kun nyt kahdeksasluokkalainen esikoiseni aloitti aikoinaan ensimmäisen luokan Raasakan koulussa, ajatuksissa siinteli jo, että hänkin ehtii käydä alakoulun viimeiset luokat uudessa koulussa. Ei ehtinyt. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, kuopus saa käydä kuudennen luokan uusissa, terveellisissä tiloissa. Paino sanalla terveellisissä.

Kerronpa esimerkin. Elettiin korona-aikaa, kuitenkin lähiopetuksessa. Kuopus tuli koulusta täysin tukkoisena ja silmät punaisena. Olin tietenkin kauhuissani: lapsi on tullut koulussa sairaaksi ja keskellä korona-aikaa! Lapsi rauhoitteli äitiään "Ei hätää! Meillä oli puukäsitöitä, ja siellä luokassa on niin huono ilma, että siellä saattaa tulla joskus tällaiseksi." Vastaus ei kauheasti rauhoittanut ja taisin vähän päivitellä tilannetta. Lapsi rauhoitteli taas äitiä: "Mutta me saatiin käydä välillä pihalla hengittelemässä". Kotona kuultua on tämäkin: "Meidän koulussa on aina kesällä kuuma ja talvella kylmä. Miksei se voi olla toisin päin?". Niinpä.

Ennakkoon arveltiin, että asiasta tullaan hyvin todennäköisesti äänestämään valtuustossa. Jotkut pohtivat ennen kokousta, että miksi asiassa pidetään niin kiirettä ja että eikö voitaisi odottaa ensi kesään, jolloin rakennuskustannukset olisivat ehkä jo laskeneet. Tuo kiireen mainitseminen huvitti itseäni. Minusta Raasakan kouluasiassa ei nimenomaan ole kiirehditty, ja sen takia oppilaat ja henkilökunta joutuvat viettämään päivänsä olosuhteissa, jotka eivät varmasti täytä enää moniakaan vuoden 2022 kriteerejä. Enkä tiedä kuka uskaltaisi odottaa asiassa enää ensi kesään. Muistutuksena vain, että kuka osasi odottaa maailmanlaajuista koronapandemiaa? Sotaa? Energiakriisiä? Kuka tietää, minkälaisessa maailmassa elämme ensi kesänä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koska odotus on ollut pitkä, olin ennen valtuuston kokousta aika toivottomassa mielentilassa. Kokouksesta kehkeytyi kuitenkin arvailuista poiketen erittäin iloinen yllätys. Siispä tässä ajatuksen tasolla kimppu ruusuja kannuslaisille valtuutetuille: kiitos koulusta! Koulusta, jossa ei todennäköisesti tarvitse välillä käydä pihalla hengittelemässä.