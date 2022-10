Kino-Keskipohjanmaassa Kikka!-elokuva ja muut naiselämäkerrat – Arviossa vuoden onnistuneimpiin hassutteluihin kuuluva Punttikomedia

Verkko- ja näköislehdessä viikoittain ilmestyvä Kino-Keskipohjanmaan elokuva- ja tv-vlogi käsittelee ohjelmistossa yhä jatkavaa Kikka!-elokuvaa, mutta myös muita elämäkertafilmejä, jotka kertovat merkkinaisistamme.

Kikka! ei painota Kirsi Hannele Sirénin lyhyeksi jääneen elämän (1964-2005) traagisuutta. Anna Paavilaisen ohjaus löytää ihmisen otsikoiden ja laulettavaksi pantujen pikkutuhmien tekstien takaa. Miehistähän tässäkin maassa on enemmän elokuvia tehty, mutta ainakin seuraavat naiselämäkerrat kannattaa Kino-Keskipohjanmaan mielestä muistaa: Zaida Bergroth on ohjannut onnistuneet muotokuvat niin Tove Janssonista kuin Maria Åkerblomista. Antti J. Jokisen komea Helene Schjerfbeckin potretti jäi turhan vähälle huomiolle. Jörn Donner teki viimeisenä elokuvanaan omintakeisen ohjauksen Armi Ratiasta filmissä Armi elää! Eikä vähäisin kuvatuista naisista ole Kellokosken Anna Svedholm, jonka Arto Halonen ikuisti elokuvaansa Prinsessa.

Puntit tasan yllätyskomediassa

Punttikomedia. Ohjaus Aleksi Delikouras. Käsikirjoitus Pekko Pesonen. Kuvaus Joonas Pulkkanen. Pääosissa Iina Kuustonen, Mikko Töyssy, Eero Ritala. 94 min. K7. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Punttikomedia on tämän vuoden onnistuneimpia kotimaisia hassutteluja, varsinkin kun sen tekijä, ohjaaja Aleksi Delikouras,32, on ensi kertaa tekemässä pitkää filmiä. Kilpailu tässä lajityypissä on meillä ollutkin kovaa. Aiemmin ensi-iltaan ovat ehtineet ainakin komediat Huonot naiset, 70 on vain numero, Pohjolan satoa, Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä sekä Häät ennen hautajaisia.

Filmin nimen keksimisessä ei ole nähty vaivaa, mutta sen alta paljastuu uudenlainen aihepiiri raikkaasti käsiteltynä. Pandemian hieman hellitettyä kuntosalilla käymisen suosion luulisi taas kasvaneen. Delikouraksen elokuva sitä tuskin hillitsee. Punttikomedia vie katsojan fitness-urheilun pariin ja muotinäytöstä muistuttavien bikinifitnessin SM-kisojen kulisseihin. Se myös tuulettaa käsityksiämme kuntosaliharjoittelusta. Salilla käyminen ei olekaan pelkkää totista punnerrusta, jalkaprässiä, askelkyykkyä ja vatsarutistusta. Tärkeitä ovat myös huumori ja kaverin kannustaminen.

Tämä voi olla kauniin ystävyyden alku. Iina Kuustonen puhkuu, Mikko Töyssy puhisee. JOUKO PIIPPONEN/YELLOW FILMS & TV

Kahdeksan vuotta ehti kulua Iina Kuustosen edellisestä isosta elokuvaroolista Kesäkavereissa. Tänä vuonna taitava ja kuvauksellinen näyttelijä saikin kaksi pääroolia – ensi-illoilla oli väliä alle kuukausi. Kuustonen onnistuu sekä elokuvassa Häät ennen hautajaisia että Punttikomediassa. Vain näyttelijä, joka osaa olla vakava, osaa olla myös hauska.

Kuustonen on kirjastovirkailija Kerttu, kaksinkertainen maisteri, joka uskaltautuu hakemaan kaupungin sivistysjohtajan virkaa. Hänellä todetaan kuitenkin selkävika, joka vaatii kuntosalikuuria. Puoliso Perttu (Eero Ritala) on tottunut kotikissaansa, joten Kertun yllättävät poissaolot ja uusi harrastus aiheuttavat miehessä mustasukkaisuutta.

Pekko Pesonen tietää, miten napakkaa komediaa kirjoitetaan varman päälle. Punttikomedia lähtee reippaasti käyntiin, eikä se matkallakaan hidastele. Tekijöiden käsitykset kirjastovirkailijoista taitavat kyllä perustua jokavuotiseen Ihmeellinen on elämän katseluun. Kerttu on kuin suoraan amerikkalaisen kestosuosikin painajaisjaksosta: kaino, syntymässä säikähtänyt rillipää. Amerikkalaista komediatyyliä edustaa ruman ankanpoikasen muodonmuutoskin, kun hiirulaisesta kehkeytyy fitness-kilvan tyrmäävä ilmestys.

Kuustosen kyvyt eivät yllätä. Yhtä paljon Punttikomedia laskee Mikko Töyssyn valmentajan roolin varaan. Sivuosia elokuvissa ja tv-viihteessä näytellyt Töyssy tekee miehestä hyvin sympaattisen. Vili oli perustanut koko elämänsä kehonrakentamiselle ja on sairastuttuaan tyhjän päällä. Kallis avioero vei uran huippuvuosina nimikkotuotteista saadut rahat ja Vili asuu kuntosalin peräkomerossa.

Kehittyvä ystävyyssuhde pitää mielenkiinnon yllä. Salin omistaville Koljosen veljeksillekin (Ivo Gonzalez, Elmeri Rantalainen, Jucci Hellström) on keksitty mukavia, joskin irrallisia puuhia. Heikommalle pidolle jäävät muut sivuosat. Katariina Kaitueen kirjastonjohtaja on karikatyyri eikä käsikirjoitus saa mitään irti Anna-Kaisan ja Kertun kilpailuasetelmasta viranhaussa. Linnea Leino ja muut Kertun kollegat jäävät tukihahmoiksi kuvien laidoille. Avioeron käsittely oikeudessa poikkeaa muusta koomisesta linjasta eikä istu kokonaisuuteen. Yöllinen poliisiratsia kuntosalille vaikuttaa ylimitoitetulta jopa komediaan. Tai ehkä kohtaus on vain rytmitetty heikosti.