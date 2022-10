Minna Mustosen äänikolumni: Osanotolla on väliä (kolumnin pääset halutessasi kuuntelemaan)

Kuoleman kohdatessa vähin mitä ystävä tai tuttava voi tehdä on esittää osanottonsa. Joskus sitä saattaa alkaa mietiskelemään, että kehtaako tuota osanottoansa esittää, kun ei vainajaakaan ole paremmin tuntenut. Turha miettiä monimutkaisesti.

Jokainen joka on läheisen menettänyt varmasti allekirjoittaa sen, että esitetyllä osanotolla on väliä.

Jos on osanotolla väliä, on väliä myös sillä kuinka kohdataan hautajaissaatto. Meillä Kokkolassa osataan ottaa hirvittävän hyvin huomioon vastaan tuleva hautajaissaatto. Miltei aina kun näkee hautajaissaaton saapuvan, hiljenee koko muu liikenne. Jokainen pysäyttää oman kulkupelinsä tien varteen siksi aikaa, että ruumisauto sekä surusaatto pääsee menemään ohitse. Minusta tuo on äärimmäisen kaunis tapa.

Tapoja hyvästien jättöön on niin monenlaisia, vaihtelevat paikkakunnittain, ikäluokittain ja varmasti myös uskontokunnittain.

Lämpimänä muistona omaan sydämeeni jäi hetki toissa kesältä, siltä ajalta, kun mummoni siirtyi ajasta ikuisuuteen. Kuten arvata saattaa, mummoni oli kuollessaan jo hyvästi ikäihminen, olihan hän mummon mummo. Mitenkään yllätyksenä ei suvun matriarkan menehtyminen tullut, mutta lopullisuudessaan kuolema on aina surullinen asia.

Suoritimme ulosveisuun sairaalan kappelissa. Eli siinä mummon arkun ääressä muutama kaunis sana ja parit virren veisuut. Sen jälkeen arkku siirrettiin ruumisautoon ja matka kohti Marian kappelia käynnistyi. Olimme sopineet, että ajetaan vielä mummon kodin kautta, keskustan likeltä Herman Renlundin katua pitkin. Siellä tummu ja vaari asuivat aina kahdeksankymmentäluvulta lähtien.

Käännyimme autoletkalla Herman Renlundinkadulle, hetken ennätin ihmetellä, että mitähän täällä tapahtuu. Molemmin puolin katua oli kokoontunut paljon ihmisiä. Tien varsilla seisoi mummon naapureita, ystäviä sekä ihan sellaisia hyvän päivän tuttuja. Koko naapurusto oli saapunut jättämään viimeisen tervehdyksen meidän mummolle.

Vielä, siinä mummon talon edessä hautajaissaaton seisahtaessa, paikalle tepsutteli lehmänlaikkuinen Mauri-kissa, mummun naapurin kissa.

Mauri- kissa istahti jalkakäytävän katukivetykselle ja istui siinä hipi hiljaa. Vakavana, vihreillä silmillään ja tiukalla katseellaan mittaili katti hautajaissaattoa.

Mitähän mietti kissa mielessään?

Ymmärsikö kissi, että naapurin Maija-mummu teki viimeistä matkaa?

Mistäs kissan mietteet tietää, kaunis muisto jäi saattoväelle.