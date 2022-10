Pääkirjoitus: Koronarokotteista tuli sekava soppa – THL ja STM saisivat setviä sisäisesti

Tässä vaiheessa korona-aikaa ei olisi odottanut, että jälleen kiistellään oikeista linjauksista. Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurun (sd.) töihin paluu on tuonut sähköä koronan hoitoon. THL ja STM ovat ennestään eri linjoilla milloin mistäkin.

Tällä hetkellä THL siis suosittelee neljänsiä annoksia 60–64-vuotiaille perusterveille. Tätä vanhemmille ja tietyille ryhmille suositellaan tehosteannoksia. Suositusten keskinäinen ero on se, että tehosteannos voidaan antaa koronataudin sairastaneellekin, kun taas neljättä rokotetta ei tarjota koronan jo sairastaneille.

Lue myös juttu Soiten ja Pohjois-Pohjanmaan linjauksista.

Ministeri Kiuru ilmaisi heti töihin palattuaan huolensa rokotustilanteesta, ja toivoi THL:ltä selvennyksiä nimenomaan sote-henkilöstön tilanteeseen. Pienimuotoinen kohu syntyi tiistaina, kun Lapin sairaanhoitopiiri päätti suositella sote-henkilökunnalle neljänsiä koronarokotuksia. Asiasta oli neuvoteltu sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, mutta THL:n tietoon ratkaisu tuli uutisista.

Lapissa työntekijöiltä tullutta toivetta ja sitten ratkaisua perusteltiin muun muassa runsaalla koronapotilaiden määrällä, sairauspoissaolojen riskillä ja kauan aikaa sitten saadun kolmannen rokotteen tarjoaman suojan loppumisella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varmasti painetta tulee muissakin sairaanhoitopiireissä. Huolta koronaan sairastumisesta ja henkilökunnan riittävyydestä on olemassa. Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että THL olisi muuttamassa linjaustaan. Pelkkä paine ei tietysti voikaan vaikuttaa, koska muutenhan linjaus vaikuttaisi sattumanvaraiselta.

Ainakaan tässä vaiheessa Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa eivät lähde Lapin tielle, vaikka keskusteluja käydäänkin. Soiten joukkorokotustoiminnasta vastaava Jukka Aro arvioi Keskipohjanmaalle, että "THL:llä on vähän keikkuvat lausunnot, onko osoitettu, että neljänsistä rokotuksista olisi hyötyä henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen" (KP 26.10.). Se on kuitenkin hyvä tietää, että Soitella on valmius rokottamiseen, jos sille tielle lähdetään. Myös Pohjois-Pohjanmaalla noudatetaan THL:n suositusta.

Hankala on pysytellä perässä, kun kaiken järjen mukaan pitäisi uskoa asiantuntijoita, mutta mielellään STM ja THL saisivat vääntää oikeista käytännöistä ensin keskenään. Tällainen viestintä herättää hämmennystä ja erikoisia irtiottoja.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.